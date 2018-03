Chef der Verkehrslenkung wirft nach halbem Jahr im Amt hin

Der Leiter der Verkehrslenkung Berlin hat offenbar schon genug von Berlins umstrittener Behörde. Wie die Senatsverkehrsverwaltung am Mittwoch mitteilte, höre er "auf eigenen Wunsch zum 15. April 2018" auf. Man bedauere den Weggang von Herrn Koller "außerordentlich" und danke ihm für die geleistete Arbeit.

Koller war zuvor der Leiter des Straßen- und Grünflächenamts im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Dort war es ihm gemeinsam mit Bürgern gelungen, die Lage im Görlitzer Park zu entspannen. Koller galt als umsetzungsstarker Macher. Im Sommer 2017 übernahm er den Job, den manche als "härtesten Berlins" sehen. Doch offenbar war der Job an der Spitze der viel kritisierten VLB dann doch zuviel.

Der MItteilung zufolge übernimmt Staatssekretär Jens-Holger Kirchner die Spitze übergangsweise, bis ein neuer Leiter gefunden ist.

Die Behörde untersteht der Senatsverwaltung für Verkehr und ist dafür zuständig, die Baustellen auf den Straßen zu genehmigen, einzurichten und zu koordinieren. Diese Aufgabe hat sie in den vergangenen Jahren nicht zur Zufriedenheit erfüllt. Seit Jahren klagte die VLB über einen hohen Krankenstand und Personalmangel. Die Probleme reichten so weit, dass die Bauindustrie der Behörde vorwarf, Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe zu verhindern.

Inzwischen wurde eine Organisationsanalyse durchgeführt, deren Ergebnisse zurzeit ausgewertet werden. Man werde die Neuaufstellung der VLB gemeinsam mit den Mitarbeitern intensiv fortsetzen.

