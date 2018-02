Prenzlau. Wegen eines brennenden Kühlschranks auf einem Wohnungs-Balkon in Prenzlau (Uckermark) ist der 60 Jahre alte Mieter in ein Krankenhaus gebracht worden. Es bestehe Verdacht auf eine Rauchvergiftung, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Warum der Kühlschrank am frühen Morgen in Flammen aufging, blieb zunächst unklar. Kriminaltechniker wollten Spuren sichern. Ein Zeuge hatte den Brand bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen.

( dpa )