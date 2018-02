Wohnungsbrand in Prenzlauer Berg: Fünf Menschen in Klinik

Berlin. Nach einem Wohnungsbrand in Prenzlauer Berg sind fünf Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. "Sie haben vermutlich giftiges Rauchgas eingeatmet", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Der Brand war am Dienstagabend in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Rettungskräfte fuhren mit einem größeren Aufgebot in die Straße Am Friedrichshain. Feuerwehrleute brachten eine Mutter und ihr Kind über eine Leiter in Sicherheit.