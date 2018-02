Wenn an der Uni Elternabend ist

Berlin. Elternabend an der Uni? Für die meisten Akademiker, die ihren Abschluss noch im letzten Jahrtausend gemacht haben, ist das eine ungewohnte Vorstellung. Um es einmal vorsichtig auszudrücken. Viele finden das sogar ganz und gar unmöglich und wittern dahinter die Belagerung der Hochschulen durch Helikopter-Eltern. Also die Mütter und Väter, die schon von der Kita an die Karriere ihrer Kinder durchorganisiert haben und dann natürlich auch nicht vor der Hochschule haltmachen.

Tatsache ist, dass kaum jemand, der noch in den 90er-Jahren studiert hat, auf die Idee gekommen wäre, mit Mama oder Papa an die Hochschule zu kommen. Carlo Prinzing findet das aber nicht so schlimm. Ein bisschen verloren wirkt der 17-Jährige zwar vor dem Hörsaal 110 im Hauptgebäude der Technischen Universität, fünf Schritte hinter seinen Eltern Iris und Norbert. Aber das liegt daran, dass die Uni für ihn, der gerade vor allem seine Abiprüfungen im Kopf hat, Neuland ist und dass er nicht weiß, was ihn gleich beim Elternabend erwarten wird.

Aber er findet es gut, dass er gemeinsam mit seinen Eltern hier ist: "Man muss an so viele Dinge denken, zusammen bekommen wir mehr mit." Sie sprechen schließlich auch zusammen über seine Berufswahl: Maschinenbau ist der aktuelle Wunsch. Für Norbert Prinzing geht es vor allem darum, überhaupt einmal Infos zu bekommen: "Seit meinem Studium hat sich so viel geändert, das ganze System der Abschlüsse, die Voraussetzungen, das Aufnahmeverfahren." Wenn er mit seinem Sohn spricht, will er ihm keine falschen Dinge erzählen.

Helikopter-Eltern sind eher die Ausnahme

Die Studienberatung der TU bietet ein- bis zweimal im Jahr einen Elternabend an, Untertitel: "Wie kann ich mein Kind bei der Studienwahl unterstützen?" Hier gibt es eine Einführung in das System und vor allem werden Fragen der Eltern beantwortet. Denn es sei eben so, dass Kinder heute in ihren Eltern viel mehr die Berater sehen, als das noch vor 20 Jahren der Fall war, sagt Baris Ünal, Leiter der Studienberatung der TU. "Darum ist es mir lieber, die Eltern informieren sich bei uns, als dass sie zu Hause vor sich hin fabulieren."

Helikopter-Eltern seien dabei die absolute Ausnahme. Immer häufiger kommen Eltern in die Studienberatung, deren Kinder wegen früher Einschulung und verkürzter Gymnasialzeit auf G8 nicht einmal bei Studienbeginn volljährig sind, die Eltern also ohnehin Formulare mit unterschreiben müssen. Allein in diesem Wintersemester waren unter den Studienanfängern 318 Minderjährige.

Auch zum Elternabend sind einige Mütter und Väter gekommen, weil ihre Kinder mit 17 Jahren Abitur machen. Und es sind Eltern dabei, die selbst keine akademische Erfahrung haben, nun aber mit dem Studienbeginn ihrer Kinder wissen wollen, wie das alles läuft. Andreas Berthold-van der Molen ist deshalb mit seinem Sohn Maxim da. Der 19-Jährige hat schon über die Schule Tests und Veranstaltungen mitgemacht, aber noch weiß er nicht, wo es hingeht. "Die Fülle an Möglichkeiten ist ja enorm", sagt sein Vater, "da muss man sich erst einmal einen Überblick verschaffen."

Die Eltern interessiert, wie das Kind an die Uni kommt

Den will auch Carmen Bühler gewinnen, die ohne Tochter gekommen ist, "weil die bei all dem Abi- stress gerade den Kopf gar nicht frei hat". Wahrscheinlich wird ihre Tochter gar nicht an der TU studieren, aber an den anderen Berliner Unis gibt es kein entsprechendes Angebot, daher ist Carmen Bühler hier gelandet.

Baris Ünal versucht, alle Fragen zu beantworten, egal ob sie sich auf die TU beziehen oder nicht. Er weiß, dass die Eltern, deren Kinder jetzt Abitur machen, noch gar nicht wissen, wo ihre Kinder landen werden. Die Eltern interessiert erst einmal, wie das Kind an die Universität kommt: Wie finde ich den jeweiligen Numerus clausus heraus? Was sind Wartesemester? Wie sind die Bewerbungsfristen? Wie sieht es mit der Minderjährigenquote aus?

Carlo will wissen, ob es schlimm ist, dass er in der Schule das Fach Physik abgewählt hat, das er nun wieder für ein Maschinenbau-Studium braucht. Ünal schüttelt den Kopf: "Nein, Hochschulreife ist Hochschulreife, egal mit welchen Fächern, nur der NC muss stimmen". Und Physik gibt es dann ja an der Uni, da sei das Schulwissen ohnehin schnell aufgebraucht. Wenn Ünal etwas nicht weiß, verweist er auf die jeweilige Studienberatung der Fachbereiche.

Schon in der Schule ist großer Druck spürbar

Sein wichtigstes Anliegen aber ist: Druck herausnehmen und zu mehr Gelassenheit aufrufen. "Der Druck ist heute so groß, schon beim Übergang in die Oberschule, da haben Eltern immer das Gefühl hinterherzujagen." Daher hat er für den Schluss des anderthalbstündigen Infoabends noch zwei Weisheiten: "Die Schnellsten sind nicht unbedingt die Besten" und: "Der Lebenslauf darf ruhig etwas kurvig sein."

Bei Andreas Berthold-van der Molen ist die Botschaft angekommen: "Ich habe jetzt mehr Sicherheit und finde auch: Panik hilft hier nicht weiter."

Informationen

Elternabend Ein- bis zweimal im Jahr bietet die TU Elternabende. Vergleichbares gibt es bei der HU und FU derzeit nicht. Einen Elternabend bietet zudem die Beuth-Hochschule, meist zu Beginn des Wintersemesters.

Studieren mit 16 Schon während der Schule können Jugendliche die Uni besuchen. Am heutigen Mittwoch, 16 Uhr, informiert die TU zu "Studieren mit 16", Hauptgebäude, Raum H1028.

Messe Am 13. April, 10–18 Uhr, stellen sich Hochschulen der Region auf der Hochschulmesse 2018 im "Mercure Hotel", Stephanstraße 41, Moabit, vor.