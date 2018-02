Altes Gefängnis der Polizei wird komplett ausgebaut

In der zweiten Hälfte dieses Jahres soll der außerschulische Lernort im ehemaligen Polizeigefängnis Keibelstraße in Mitte eröffnet werden. Zeitgleich sollen dann im ersten Obergeschoss bis zu 30 Menschen pädagogische Angebote nutzen können. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen. In der ersten Stufe eines Ausschreibungsverfahrens wird nun ein Träger gesucht, der den Lernort betreiben und das didaktische Konzept für eine Ausstellung erarbeiten und umsetzen soll.

Doch über die schon länger geplante Nutzung der ersten Etage hinaus sieht ein von allen Fraktionen getragener Antrag des Abgeordnetenhauses vor, den gesamten Komplex des ehemaligen Untersuchungsgefängnisses der DDR-Volkspolizei öffentlich zugänglich zu machen. Auch diesen Erinnerungsort hat der Senat nun am Dienstag beschlossen. Allerdings sei dafür ein inhaltliches Konzept notwendig, erklärte die Bildungsverwaltung. Dieses müsse der Bedeutung des Ortes für die Geschichte der Berliner Polizei und dem Umgang mit Inhaftierten in verschiedenen historischen Epochen Rechnung tragen.

Bauarbeiten im Komplex sorgen für Kritik

Den Besuchern sollte aber auch ein Zugang zu Themen wie Widerstand, dem Verhältnis von Staat und Rechtsstaatlichkeit sowie der Wahrung der Menschenrechte in unterschiedlichen historischen Zusammenhängen ermöglicht werden, heißt es im Beschluss der Landesregierung. Ein Fachgremium, das dieses Konzept erarbeitet, soll noch in diesem Jahr einberufen werden. Dafür soll die Bildungsverwaltung die Federführung übernehmen.

Wie berichtet, finden im ehemaligen Gefängnis an der Keibelstraße Bauarbeiten seitens der Verwalterin, der landeseigenen Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM), für den außerschulischen Lernort statt. Diese sorgen für Kritik, sie würden die historische Bausubstanz verändern oder gar zerstören. Der Grünen-Abgeordnete Andreas Otto nannte entsprechende Hinweise beunruhigend. Die Vorwürfe müssten zusammen mit dem Denkmalschutz und dem Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur geklärt werden.

Die Bauarbeiten seien zwar in der Senatssitzung thematisiert worden, einen Beschluss dazu habe es aber nicht gegeben, hieß es anschließend von Teilnehmern. Auch die Frage, ob der Lernort vorübergehend wieder geschlossen werden muss, wenn die anderen Etagen des Hauses saniert werden, blieb in der Sitzung offen.

