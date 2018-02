Das sind die beliebtesten Vornamen in Berlin

Keno Nawid Henkel ist am 25. Dezember um 13.45 Uhr im DRK Krankenhaus Westend auf die Welt gekommen, mit 3550 Gramm und 52 Zentimetern. Seine Eltern Jennifer (30, Büromanagerin) und Jannes Henkel (33, Ingenieur) freuen sich über ihr erstes Kind und darüber, dass die Familie sie unterstützt. „Keno ist ein friesischer Name, dort stammt meine Mutter her, Nawid ein iranischer, woher mein Vater kommt“, so Jannes Henkel.

Das erste Berliner Baby 2018 heißt Filippos . Rund zwölf Stunden nach seiner Geburt hält er ein Mittagsschläfchen in den Armen seiner Mutter Konstantina. Vater Vyron freut sich über den Nachwuchs mit dem dunklen Flaum. Um 0.08 Uhr kam Filippos an Neujahr im Campus Charité Mitte zur Welt. Er war genau drei Minuten schneller als Jenin, das erste neugeborene Mädchen 2018. Sie wurde im Vivantes Klinikum am Urban geboren.

Mit einem bunten Luftballon hießen ihre Eltern Magdalena auf der Welt willkommen. Das erste Kind von Maria Maaß (32, Steuerfachwirtin) und Benjamin Maaß (34, Planungsingenieur) wurde am 2. Januar, 14.18 Uhr in der Caritas-Klinik Maria Heimsuchung in Pankow geboren – mit 49 Zentimetern und 3120 Gramm. Noch sind Mutter und Tochter im Krankenhaus, doch Vater Benjamin freut sich schon darauf, sie bald zu Hause begrüßen zu können.

Endlich da: Ellen Maya erblickte am 2. Januar um 23.24 Uhr in der Caritas-Klinik Maria Heimsuchung in Pankow das Licht der Welt. Die erste Tochter von Sandy Lindner (35, Angestellte) und Lisa Lindner (29, Angestellte) wog bei ihrer Geburt 3560 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Noch trinkt sie eher widerwillig, doch die Lindners sind zuversichtlich, dass die Kleine bald „auf den Geschmack kommen wird“.

Selig schläft Lena Marie auf dem Arm ihres stolzen Vaters. Das erste Kind von Kevin Steinwender (32, Aufzugstechniker) und Daniela Steinwender (32, Bürokauffrau) kam am 3. Januar, um 18.29 Uhr in der Caritas-Klinik Maria Heimsuchung in Pankow auf die Welt – mit 3700 Gramm und 54 Zentimetern. Noch sind Mutter und Tochter im Krankenhaus, Papa Kevin freut sich, die beiden bald nach Hause holen zu können.

Herzlich Willkommen in der Großfamilie! Samuel Jonas Jensch kam am 2. Januar um 10.27 Uhr im Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg auf die Welt – mit 4370 Gramm und 55 Zentimetern. Er ist das fünfte Kind von Debbie-Ann Fuhrmeister-Jensch (38, Tourismusfachwirtin) und Cornelius Jensch (41, Bankkaufmann). Samuel Jonas wurde freudig von seinen älteren Geschwistern empfangen und hat sich schon gut zu Hause eingelebt.

Endlich da: Ella Ewa Silberberg kam am 7. Januar um 18.26 Uhr im Caritas-Klinikum Maria Heimsuchung in Pankow auf die Welt – mit 3100 Gramm und 50 Zentimetern. Sie ist das erste Kind von Nicole Silberberg (22, Bürokauffrau) und Erik Birkholz (23, Lüftungs- und Klimatechniker). Der stolze Papa ließ es sich nicht nehmen, eigenhändig die Nabelschnur zu durchtrennen. Die kleine Ella Ewa hat sich bereits gut zu Hause eingelebt.

Friedlich schläft die kleine Karlotta Sambale im Arm ihrer glücklichen Mutter. Karlotta wurde am 29. Dezember um 9.37 Uhr im Caritas Klinikum Maria Heimsuchung in Pankow geboren, wog 2740 Gramm und war 47 Zentimeter groß. Ihre stolzen Eltern Ramona (36, Erzieherin) und Mario Sambale (49, Kraftfahrer) sowie ihre vier älteren Geschwister hießen das neue Familienmitglied herzlich bei sich willkommen.

Der Leichtathletiknachwuchs ist gesichert: Am 8. Januar um 3.58 Uhr kam Stephan Immanuel im Caritas Klinikum Maria Heimsuchung in Pankow auf die Welt. Bei seiner Geburt wog er 3270 Gramm und war 54 Zentimeter groß. Seine Leichtathletik-begeisterten Eltern Christiane Gödde (30, Übungsleiterin) und Edmund Gödde (50, wissenschaftlicher Mitarbeiter) freuten sich sehr über ihr erstes Kind.

Zwei Wochen zu früh und trotzdem kerngesund: Am 7. Januar um 13.37 Uhr wurde der kleine Timo im Vivantes Klinikum im Friedrichshain geboren – mit einem Gewicht 3470 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern. Seine Eltern Melanie (35, Einzelhandelskauffrau) und Thomas (35, selbstständig) freuten sich sehr über die Geburt ihres ersten Kindes. Das Gefühl, ein neues Leben in die Welt zu setzen sei einfach unbeschreiblich schön.

Herzlich Willkommen in der Familie: Am 11. Januar um 18.20 Uhr kam Gustav Erich im Helios Klinikum Buch auf die Welt. Bei seiner Geburt wog er 3670 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Seine Eltern Annett Geschwill (27, Bankkauffrau) und Oliver Geschwill (29, Bankkaufmann) konnten den Kleinen bereits mit in sein neues Zuhause nehmen. Gustav Erichs großer Bruder freute sich sehr über den Neuzugang der Familie.

Gesund und putzmunter kam am 11. Januar um 16.08 Uhr Sophia Maria Sikorski im Sankt Gertrauden-Krankenhaus in Wilmersdorf zur Welt. Bei ihrer Geburt wog sie 3300 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Sophia Maria ist das erste Kind von Anna Sikorski (26, Studentin) und Alan Trindade Pereira (25, Fitnesstrainer). Die Eltern sind unglaublich stolz und überglücklich mit ihrer Tochter und freuen sich auf die gemeinsamen Jahre als Familie.

Lächelnd schläft die kleine Anisa Lisicic in den Armen ihrer Eltern. Sie wurde am 3. Januar um 18.58 Uhr im Auguste-Viktoria-Klinikum an der Rubensstraße geboren – mit 2375 Gramm und 45 Zentimetern. Anisa ist das erste Kind von Amira Lisicic (24, Betriebswirtschaftlerin) und Anes Lisicic (30, Vorarbeiter). Die Eltern sind mit ihrer Tochter überglücklich. Auch die Großeltern freuen sich darauf, bald ihr erstes Enkelkind kennenzulernen.

Die beiden großen Schwestern Samantha (8) und Alicja (6) sind mächtig stolz: Am 15. Januar um 14.30 Uhr wurde ihre jüngste Schwester Emilia Deutschmann im Helios-Klinikum Buch geboren. Sie wog am Tag der Geburt 4120 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Auch die Eltern, Michaela Deutschmann (32), Pflegehelferin, und Kamil Deutschmann (32), Lagerhelfer, freuen sich über Emilia mit ihren zufriedenen Gesichtszügen.

Am Abend des 20. Januar erblickte Grigorij Solak im Vivantes Klinikum im Friedrichshain um 18.04 Uhr das Licht der Welt. Er wog bei seiner Geburt 3550 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Die Eltern Olesya Müller (29) und Deniz Solak (31), beide im Einzelhandel tätig, können ihre Gefühle kaum in Worte fassen und sind vollkommen überwältigt. Sie sind stolz auf die russisch-türkischen Wurzeln ihres „Multikulti“-Sohnes.

Endlich da: Am 24. Januar um 14.32 Uhr kam Elias Luca Küster im Helios Klinikum Buch auf die Welt. Bei seiner Geburt war er 46 Zentimeter groß und brachte 2950 Gramm auf die Waage. Elias Luca ist das erste Kind von Nathalie Küster (18, Auszubildende) und Kevin Fritz Berg (25, Verkäufer). Seine Eltern sind überglücklich und freuen sich natürlich ungeduldig darauf, den Sohn bald in sein neues Zuhause bringen zu dürfen.

Stolz halten ihre Eltern die kleine Elisabeth Adele Pieper im Arm. Sie kam am 22. Januar um 6.37 Uhr im Helios Klinikum Buch auf die Welt. Bei ihrer Geburt wog sie 3130 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Ihre Eltern Nele Pieper (36, Friseurin) und Manuel Bolz (43, Bauarbeiter) sind überglücklich über ihr erstes Kind. Elisabeth Adele ist wohlauf und hat sich bereits gut in ihrem neuen Zuhause eingelebt.

Laura Irina Stork ist am 26. Januar im Klinikum im Friedrichshain um 11.49 Uhr auf die Welt gekommen – mit 48 Zentimetern und 2885 Gramm. Vater Boris Stork (53, Automotive-Projektleiter), Mutter Laura Stork (37, Grafikdesignerin) und der zweijährige Ernesto freuen sich riesig über den Nachwuchs. „Ihr Bruder küsst sie den ganzen Tag, und entsprechend ihrem zweiten Namen Irina, die Ruhige, ist sie sehr entspannt“, so der Vater.

Emilio Lopez Lopez ist am 24. Januar um 20.22 Uhr im Sankt Gertrauden-Krankenhaus in Wilmersdorf auf die Welt gekommen – mit 51 Zentimetern und 3290 Gramm. Seine große Schwester Nelly (6) ist ganz stolz, aber auch seine Eltern Renate Pasch (32, Buchhalterin) und Roberto Lopez Lopez (36, IT-Mitarbeiter) freuen sich über den Nachwuchs: „Emilio ist ein friedliches, ausgeglichenes Kind. Er trinkt gut und fühlt sich wohl.“

Am 6. Februar um 15.26 Uhr erblickte Ella Luise Böge im Helios Klinikum in Berlin-Buch das Licht der Welt. Zum Zeitpunkt der Geburt war sie 51 Zentimeter groß und 3050 Gramm schwer. „Den Namen haben wir ausgesucht, weil wir das Lied ‚Ella, elle l’a‘ so gerne hören“, erzählt der frischgebackene Vater Thomas Böge (41, Kaufmännischer Leiter). Er und seine Frau Katrin Krau (34, Sozialarbeiterin) freuen sich riesig über ihr erstes Kind.

Kenny Kwirant kam am 8. Februar um 3.41 Uhr im Helios Klinikum in Buch auf die Welt. Der Kleine war bei der Geburt 53 Zentimeter groß und brachte 3840 Gramm auf die Waage. Für Sina Kwirant (25, Hausfrau) und Jens Blechschmidt (30, Post-Mitarbeiter) ist es das erste Kind. „Den Namen hat meine Mutter ausgesucht“, sagt die stolze Mama. Am Sonnabend konnten die glücklichen Eltern mit Söhnchen Kenny endlich nach Hause.

Leon Jürgens kam am 4. Februar um 19.51 Uhr im Krankenhaus Maria Heimsuchung in Pankow auf die Welt. Der Kleine war bei der Geburt 54 Zentimeter groß und brachte 3310 Gramm auf die Waage. Kana Fujiwara (39, Hausfrau) und Thomas Jürgens (29, Chemielaborant) sind sehr glücklich über ihr gesundes Kind. „Wir haben einen Namen gesucht, der kompatibel für beide Sprachen – Deutsch und Japanisch – ist“, sagt der Vater.

Max Anders Wellige ist am 6. Februar um 10.52 Uhr im Vivantes Klinikum im Friedrichshain zur Welt gekommen. Bei der Geburt war er 49 Zentimeter groß und brachte 3140 Gramm auf die Waage. Die Eltern, Susanne Dreistadt (37, Redakteurin) und Kristian Wellige (47, Jurist), sind sehr glücklich über ihr erstes gemeinsames Kind. „Es geht ihm prächtig. Wir haben einen Namen gesucht, der den Buchstaben X enthält, so wie bei seinem großen Bruder Felix“, sagt der Vater.

Ediz Küp wurde am 12. Februar um 3.25 Uhr mit einem Gewicht von 3190 Gramm und einer Größe von 49 Zentimetern im Sankt Gertrauden-Krankenhaus geboren. Die glücklichen Eltern, Canay Küp (40, Sozialversicherungsangestellte) und Haldun Küp (39, Angestellter), sind stolz auf ihr Neugeborenes, dem es sehr gut geht. „Wir haben einen Namen gesucht, der in Relation zu Ediz’ großem Bruder Enes steht“, sagt die Mutter.

Der kleine Lennard Redelberger wurde am 12. Februar um 1.50 Uhr mit einem Gewicht von 4500 Gramm und einer Größe von 55 Zentimetern im Sana Klinikum Lichtenberg geboren. Mutter Franziska Redelberger (30, Sozialpädagogin) und Tobias Redelberger (46, Selbstständiger) sind stolz auf ihr zweites Kind. „Dem Kind geht es sehr gut. Der Name Lennard hat uns beiden sehr gefallen“, sagt die stolze Mutter.

Vincent Gregorio wurde am 10. Februar um 23.50 Uhr im Sana Klinikum in Lichtenberg geboren. Er wog 3650 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Die Eltern, Kristina Gregorio (30, Studentin) und Daniel Gregorio (34, Mechatroniker), sind stolz auf ihr zweites Kind. „Dem Baby geht es sehr gut“, sagt die glückliche Mutter.

Klaas Jan Volkmann wurde am 12. Februar um 16.23 Uhr im Helios Klinikum Buch geboren, 2450 Gramm schwer und 47 Zentimeter groß. Diana Volkmann (36, Verwaltungsbeamtin) und Ingolf Volkmann (48, Verwaltungsbeamter) sind die Eltern, es ist ihr erstes Kind. „Bei unserem ersten Schalke-Spiel hat Klaas-Jan Huntelaar ein Tor geschossen, da sagte mein Mann, unser Sohn wird so heißen“, erzählte die stolze Mutter.

Julian Höhne wurde am 14. Februar um 13.31 Uhr mit einem Gewicht von 3050 Gramm und einer Größe von 50 Zentimeter im Helios Klinikum Buch geboren. Die glücklichen Eltern, Sandra Büchler (34, Industriekauffrau) und Florian Höhne (39, Industriekaufmann), sind stolz auf ihr erstes Kind. „Wir fanden den Namen echt schön und nicht so extravagant wie viele andere Namen“, sagt der bodenständige und stolze Vater.

Sara Herrmann wurde am 13. Februar um 3.40 Uhr mit einem Gewicht von 4060 Gramm und einer Größe von 53 Zentimeter im Caritas-Klinik Maria Heimsuchung in Pankow geboren. Die Eltern, Kristina Herrmann (36, Straßenbahnfahrerin) und Maik Herrmann (36, Angestellter) sind überglücklich über ihre gesunde Tochter. Es ist ihr zweites Kind. „Sara geht es sehr gut. Der Name gefiel uns ganz einfach so gut“, sagt die frohe und zufriedene Doppelmama.

Elijah Joseph Bugda kam am 17. Februar um 7.48 Uhr in der Caritas-Klinik Maria Heimsuchung in Pankow mit 2910 Gramm und 49 Zentimetern zur Welt. Die Eltern, Stella (30, Einzelhandelskauffrau) und Lutz Bugday (33, Goldschmied), sind stolz auf ihr erstes Kind. „Er ist unser größtes Glück“, so die Mama. „Der Name Joseph kommt von seinem Opa. Elija hat biblischen Bezug, der für uns einen hohen Stellenwert hat.“

Maja Theresia Moser wurde am 22. Februar um 13.38 Uhr im Klinikum im Friedrichshain geboren, 48 Zentimeter groß und 2980 Gramm schwer. Anne Moser (30, Kieferorthopädin) und Alexander Moser (46, Orthopäde) sind stolz auf ihr erstes Kind. „Der Name entstand, weil uns der Name Maja gefallen hat und die Oma der Kleinen Theresia heißt“, erzählt der Vater. Die Eltern wünschen ihrem Neugeborenen alles Glück dieser Welt.

Helene Liebscher wurde am 21. Fe­bruar um 4.30 Uhr geboren. Sie kam im DRK Klinikum Köpenick mit einem Gewicht von 2840 Gramm und einer Größe von 49 Zentimetern zur Welt. Kathleen Liebscher (31, Sozialarbeiterin) und Projektkoordinator Eric Häublein (31) aus Lichtenberg sind die glücklichen Eltern ihres ersten Kindes. „Helene war schon immer der Lieblingsname meiner Frau und mir hat der auch gefallen“, so der Vater.

Marie und Alexander haben Konkurrenz bekommen. Was die beliebtesten Vornamen 2017 in Berlin waren, verrät eine neue Statisik.

Berlin. Was sind die beliebtesten Vornamen in Berlin? Marie und Alexander? Die führten die Hitlisten in den vergangenen Jahren an. Doch 2017 gab es zwei neue Favoriten: Noah und Emilia stehen an der Spitze der Namensliste in der Hauptstadt.

245 Mal wurden neugeborene Jungen in Berlin Noah genannt, 303 kleine Mädchen bekamen den Namen Emilia. Das ergaben die Daten, die das Berliner Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten veröffentlicht hat.

Das "E" ist in Berlin sehr beliebt

Auch Namen mit "E" lagen im vergangenem Jahr ganz weit vorn. Emil (244) und Emma (255) lagen auf Platz zwei. Paul (230) folgt bei den Jungen, Mia und Charlotte (jeweils 238) teilen sich bei den Mädchen den dritten Platz.

Die beliebtesten Doppelnamen sind bei Mädchen Leonie-Sophie und Marie-Sophie, bei den Jungen Finn-Luca und – kaum zu glauben – Karl-Heinz.

Gleich in sechs Bezirken war Emilia der beliebteste Mädchenname (Pankow, Reinickendorf, Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Lichtenberg und Tempelhof-Schöneberg), Mia in Spandau und Neukölln, Emma in Marzahn-Hellersdorf und Steglitz-Zehlendorf.

Bei den Jungen führt Noah in vier Bezirken (Spandau, Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf, und Tempelhof-Schöneberg), Ben in Pankow und Marzahn-Hellersdorf, Adrian in Reinickendorf, Adam in Mitte, Emil in Friedrichshain-Kreuzberg, Leon in Treptow-Köpenick, Oskar in Lichtenberg und Ali in Neukölln.

Mal etwas ganz anderes...

Zu den ungewöhnlichsten Vornamen der Berlins 2017 dürften wohl bei den Mädchen Pünktchen (Charlottenburg-Wilmersdorf), Lovelace (Mitte) und Markito (Neukölln) gehören. Bei den Jungen fielen Siegbot (Mitte), Ambrosius (Marzahn-Hellersdorf) und Montrachet (Pankow) auf.

Die meisten Babys kamen demnach in Tempelhof-Schöneberg zur Welt (6071), gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf (5623), die wenigsten Kinder erblickten in Reinickendorf (1153) das Licht der Welt.

Helene Liebscher wurde am 21. Fe­bruar um 4.30 Uhr geboren. Sie kam im DRK Klinikum Köpenick mit einem Gewicht von 2840 Gramm und einer Größe von 49 Zentimetern zur Welt. Kathleen Liebscher (31, Sozialarbeiterin) und Projektkoordinator Eric Häublein (31) aus Lichtenberg sind die glücklichen Eltern ihres ersten Kindes. „Helene war schon immer der Lieblingsname meiner Frau und mir hat der auch gefallen“, so der Vater. Foto: Buddy Bartelsen

Jonathan Ulrich ist am 22. Februar um 23.24 Uhr geboren worden. Im DRK-Klinikum Köpenick kam er mit einem Gewicht von 3875 Gramm und einer Größe von 55 Zentimetern zur Welt. Es ist das zweite Kind von Loreen Dajana (29, Bahnmitarbeiterin) und Christian Nawroth (36, Informatiker). Bruder Benjamin (6) durfte den Namen aus einem Namen-Topf aussuchen, den Mama und Papa gestellt haben. „Er entschied sich für Jonathan Ulrich“, sagte die Mutter. Foto: Buddy Bartelsen

Maja Theresia Moser wurde am 22. Februar um 13.38 Uhr im Klinikum im Friedrichshain geboren, 48 Zentimeter groß und 2980 Gramm schwer. Anne Moser (30, Kieferorthopädin) und Alexander Moser (46, Orthopäde) sind stolz auf ihr erstes Kind. „Der Name entstand, weil uns der Name Maja gefallen hat und die Oma der Kleinen Theresia heißt“, erzählt der Vater. Die Eltern wünschen ihrem Neugeborenen alles Glück dieser Welt. Foto: Buddy Bartelsen

Tjada Alice Kappel ist am 22. Fe­bruar um 20.09 Uhr geboren worden. Im Vivantes-Klinikum im Friedrichshain kam sie mit einem Gewicht von 3680 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern zur Welt. Runa Kappel (31, Lehrerin) und Ken Karbowski (31, Ingenieur für Fahrzeugsicherheit) sind stolz auf ihr erstes Kind. Ihren ersten Tag hat Tjada Alice sehr gut überstanden. „Sie hat viel Hunger und schreit wenig“, sagt der Vater. Foto: Buddy Bartelsen

kam am 20. Februar um 7.27 Uhr im Caritas Klinikum Maria Heimsuchung zur Welt – 3620 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß. Christine Boche (35, Einzelhandelskauffrau) und Thomas Tausch (44, öffentlicher Dienst), sind stolz auf ihr erstes Kind. „Die ersten Tage hat unsere Tochter gut überstanden und es geht ihr prächtig“, sagt der Vater, der erzählt, dass seine Frau und er den Namen im Urlaub gefunden haben. Foto: Sergej Glanze



Philip Joel Licht kam am 19. Februar um 10.06 Uhr im Sankt Gertrauden Krankenhaus zur Welt. Bei seiner Geburt wog er 3230 Gramm und war 49 Zentimeter groß. Valeriya Licht (40, Modestylistin) und Gennadi Licht (39, Juwelier) sind stolz auf ihr zweites Kind – ebenso wie die große Schwester. „Seine ersten Tage hat er mit viel Lächeln und Freude verbracht“, sagt der Vater, der sich freut, dass sein Sohn gesund und munter ist. Foto: Sergej Glanze

Elijah Joseph Bugda kam am 17. Februar um 7.48 Uhr in der Caritas-Klinik Maria Heimsuchung in Pankow mit 2910 Gramm und 49 Zentimetern zur Welt. Die Eltern, Stella (30, Einzelhandelskauffrau) und Lutz Bugday (33, Goldschmied), sind stolz auf ihr erstes Kind. „Er ist unser größtes Glück“, so die Mama. „Der Name Joseph kommt von seinem Opa. Elija hat biblischen Bezug, der für uns einen hohen Stellenwert hat.“ Foto: Sergej Glanze

Sara Herrmann wurde am 13. Februar um 3.40 Uhr mit einem Gewicht von 4060 Gramm und einer Größe von 53 Zentimeter im Caritas-Klinik Maria Heimsuchung in Pankow geboren. Die Eltern, Kristina Herrmann (36, Straßenbahnfahrerin) und Maik Herrmann (36, Angestellter) sind überglücklich über ihre gesunde Tochter. Es ist ihr zweites Kind. „Sara geht es sehr gut. Der Name gefiel uns ganz einfach so gut“, sagt die frohe und zufriedene Doppelmama. Foto: Sergej Glanze

Julian Höhne wurde am 14. Februar um 13.31 Uhr mit einem Gewicht von 3050 Gramm und einer Größe von 50 Zentimeter im Helios Klinikum Buch geboren. Die glücklichen Eltern, Sandra Büchler (34, Industriekauffrau) und Florian Höhne (39, Industriekaufmann), sind stolz auf ihr erstes Kind. „Wir fanden den Namen echt schön und nicht so extravagant wie viele andere Namen“, sagt der bodenständige und stolze Vater. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Klaas Jan Volkmann wurde am 12. Februar um 16.23 Uhr im Helios Klinikum Buch geboren, 2450 Gramm schwer und 47 Zentimeter groß. Diana Volkmann (36, Verwaltungsbeamtin) und Ingolf Volkmann (48, Verwaltungsbeamter) sind die Eltern, es ist ihr erstes Kind. „Bei unserem ersten Schalke-Spiel hat Klaas-Jan Huntelaar ein Tor geschossen, da sagte mein Mann, unser Sohn wird so heißen“, erzählte die stolze Mutter. Foto: Sergej Glanze



Vincent Gregorio wurde am 10. Februar um 23.50 Uhr im Sana Klinikum in Lichtenberg geboren. Er wog 3650 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Die Eltern, Kristina Gregorio (30, Studentin) und Daniel Gregorio (34, Mechatroniker), sind stolz auf ihr zweites Kind. „Dem Baby geht es sehr gut“, sagt die glückliche Mutter. Foto: Sergej Glanze

Der kleine Lennard Redelberger wurde am 12. Februar um 1.50 Uhr mit einem Gewicht von 4500 Gramm und einer Größe von 55 Zentimetern im Sana Klinikum Lichtenberg geboren. Mutter Franziska Redelberger (30, Sozialpädagogin) und Tobias Redelberger (46, Selbstständiger) sind stolz auf ihr zweites Kind. „Dem Kind geht es sehr gut. Der Name Lennard hat uns beiden sehr gefallen“, sagt die stolze Mutter. Foto: Sergej Glanze

Ediz Küp wurde am 12. Februar um 3.25 Uhr mit einem Gewicht von 3190 Gramm und einer Größe von 49 Zentimetern im Sankt Gertrauden-Krankenhaus geboren. Die glücklichen Eltern, Canay Küp (40, Sozialversicherungsangestellte) und Haldun Küp (39, Angestellter), sind stolz auf ihr Neugeborenes, dem es sehr gut geht. „Wir haben einen Namen gesucht, der in Relation zu Ediz’ großem Bruder Enes steht“, sagt die Mutter. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Max Anders Wellige ist am 6. Februar um 10.52 Uhr im Vivantes Klinikum im Friedrichshain zur Welt gekommen. Bei der Geburt war er 49 Zentimeter groß und brachte 3140 Gramm auf die Waage. Die Eltern, Susanne Dreistadt (37, Redakteurin) und Kristian Wellige (47, Jurist), sind sehr glücklich über ihr erstes gemeinsames Kind. „Es geht ihm prächtig. Wir haben einen Namen gesucht, der den Buchstaben X enthält, so wie bei seinem großen Bruder Felix“, sagt der Vater. Foto: Sergej Glanze

Leon Jürgens kam am 4. Februar um 19.51 Uhr im Krankenhaus Maria Heimsuchung in Pankow auf die Welt. Der Kleine war bei der Geburt 54 Zentimeter groß und brachte 3310 Gramm auf die Waage. Kana Fujiwara (39, Hausfrau) und Thomas Jürgens (29, Chemielaborant) sind sehr glücklich über ihr gesundes Kind. „Wir haben einen Namen gesucht, der kompatibel für beide Sprachen – Deutsch und Japanisch – ist“, sagt der Vater. Foto: Sergej Glanze



Kenny Kwirant kam am 8. Februar um 3.41 Uhr im Helios Klinikum in Buch auf die Welt. Der Kleine war bei der Geburt 53 Zentimeter groß und brachte 3840 Gramm auf die Waage. Für Sina Kwirant (25, Hausfrau) und Jens Blechschmidt (30, Post-Mitarbeiter) ist es das erste Kind. „Den Namen hat meine Mutter ausgesucht“, sagt die stolze Mama. Am Sonnabend konnten die glücklichen Eltern mit Söhnchen Kenny endlich nach Hause. Foto: Sergej Glanze

Am 6. Februar um 15.26 Uhr erblickte Ella Luise Böge im Helios Klinikum in Berlin-Buch das Licht der Welt. Zum Zeitpunkt der Geburt war sie 51 Zentimeter groß und 3050 Gramm schwer. „Den Namen haben wir ausgesucht, weil wir das Lied ‚Ella, elle l’a‘ so gerne hören“, erzählt der frischgebackene Vater Thomas Böge (41, Kaufmännischer Leiter). Er und seine Frau Katrin Krau (34, Sozialarbeiterin) freuen sich riesig über ihr erstes Kind. Foto: Sergej Glanze

Am 2. Februar um 20.15 Uhr kam Maria de Fátima Dzebisova Lunze im Virchow-Klinikum der Charité auf die Welt – mit 3380 Gramm und 54 Zentimetern. Sie ist das erste Kind von Fatima Lunze (45, Ärztin) und Karsten Lunze (43, Arzt). Ihren Namen hat sie von der portugiesischen Stadt Fátima, die ihre Eltern neun Monate vor ihrer Geburt besichtigten. Die Kleine habe viel von ihrer wundervollen Mama, ganz zur Freude ihres Papas. Foto: Zarina Bdaizieva

Lana Mohammed kam am 2. Februar um 11.59 Uhr im DRK Klinikum Westend auf die Welt – mit 3420 Gramm und 52 Zentimetern. Sie ist die zweite Tochter von Areej Mohammed (30, Architektin) und Nooraldin Mohammed (36, Mitarbeiter der saudi-arabischen Botschaft). Die beiden sind überglücklich. Weil Lanas Schwester Lara nur ein Jahr älter und somit fast eine Art Zwilling ist, fiel die Wahl schnell auf einen ähnlichen Namen. Foto: Sergej Glanze

Emilio Lopez Lopez ist am 24. Januar um 20.22 Uhr im Sankt Gertrauden-Krankenhaus in Wilmersdorf auf die Welt gekommen – mit 51 Zentimetern und 3290 Gramm. Seine große Schwester Nelly (6) ist ganz stolz, aber auch seine Eltern Renate Pasch (32, Buchhalterin) und Roberto Lopez Lopez (36, IT-Mitarbeiter) freuen sich über den Nachwuchs: „Emilio ist ein friedliches, ausgeglichenes Kind. Er trinkt gut und fühlt sich wohl.“ Foto: Sergej Glanze



Laura Irina Stork ist am 26. Januar im Klinikum im Friedrichshain um 11.49 Uhr auf die Welt gekommen – mit 48 Zentimetern und 2885 Gramm. Vater Boris Stork (53, Automotive-Projektleiter), Mutter Laura Stork (37, Grafikdesignerin) und der zweijährige Ernesto freuen sich riesig über den Nachwuchs. „Ihr Bruder küsst sie den ganzen Tag, und entsprechend ihrem zweiten Namen Irina, die Ruhige, ist sie sehr entspannt“, so der Vater. Foto: Sergej Glanze

Tief und fest schläft er im Arm seiner glücklichen Mutter: Tommy Tate kam am 30. Januar um 7.38 Uhr im Sana-Klinikum Lichtenberg auf die Welt. Bei seiner Geburt wog er 3530 Gramm und war 54 Zentimeter groß. Seine Eltern Sandra Wagner (19, Studentin) und Scott Tate (29, Maurer) freuen sich riesig über ihr erstes gemeinsames Kind. Der kleine Tommy ist gesund und kann schon bald sein neues Zuhause erkunden. Foto: Sergej Glanze

Mit großen Augen schaut sie hinauf zu ihrem Papa: Hilde Lüke kam am 24. Januar um 23.57 Uhr im Vivantes Klinikum Im Friedrichshain auf die Welt. Bei ihrer Geburt wog sie 3550 Gramm und war 54 Zentimeter groß. Sie ist das erste Kind von Anna-Sophie Lühmann (32, Dramaturgin) und Felix Lüke (30, Schauspieler), gesund und munter. Ihre Eltern sind überglücklich und freuen sich auf die gemeinsame Zeit als Familie. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Ein absolutes Wunschkind für seine Eltern ist Milo Goudezeune , der am 24. Januar im Helios Klinikum Buch um 20.54 Uhr auf die Welt kam. Bei seiner Geburt wog er 3500 Gramm und war 54 Zentimeter groß. Er ist das erste gemeinsame Kind von Julia Stechert (36, Redakteurin) und Guillaume Goudezeune (30, Dachdecker), die überglücklich sind. Für sie ist der kleine Milo das zauberhafteste Wesen der Welt. Foto: Sergej Glanze

Stolz halten ihre Eltern die kleine Elisabeth Adele Pieper im Arm. Sie kam am 22. Januar um 6.37 Uhr im Helios Klinikum Buch auf die Welt. Bei ihrer Geburt wog sie 3130 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Ihre Eltern Nele Pieper (36, Friseurin) und Manuel Bolz (43, Bauarbeiter) sind überglücklich über ihr erstes Kind. Elisabeth Adele ist wohlauf und hat sich bereits gut in ihrem neuen Zuhause eingelebt. Foto: Sergej Glanze



Noch schläft der kleine Fiete Kostros im Arm seiner Mutter: Er wurde am 25. Januar um 14.34 Uhr im Helios Klinikum Buch geboren – mit 2300 Gramm und 48 Zentimetern. Seine Eltern Anne-Kathrin Kostros (29, medizinische Fachangestellte) und Alex Grabowski (32, Einzelhandelskaufmann) freuen sich schon darauf, ihn bald mit nach Hause nehmen zu können. Auch seine große Schwester ist sehr stolz auf den Familiennachwuchs. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Endlich da: Am 24. Januar um 14.32 Uhr kam Elias Luca Küster im Helios Klinikum Buch auf die Welt. Bei seiner Geburt war er 46 Zentimeter groß und brachte 2950 Gramm auf die Waage. Elias Luca ist das erste Kind von Nathalie Küster (18, Auszubildende) und Kevin Fritz Berg (25, Verkäufer). Seine Eltern sind überglücklich und freuen sich natürlich ungeduldig darauf, den Sohn bald in sein neues Zuhause bringen zu dürfen. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Gesund und munter wurde am 24. Januar um 7.24 Uhr Aramis Evin Villalobos im Vivantes Klinikum im Friedrichshain geboren. Der Kleine ist das zweite Kind von Mutter Mirjam Beyer (34, Musikerin) und Vater Ernesto Villalobos (33, Musiker). Er kam mit einem Gewicht von 3510 Gramm und einer Größe von 54 Zentimetern zur Welt. Die Eltern sind zwar erschöpft, aber überglücklich über die Geburt ihres Sohnes. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Im Vivantes Klinikum Neukölln kam am 21. Januar um 14.10 Uhr Alexandra Ballenthin auf die Welt. Bei der Geburt wog die Tochter von Christine Hermes (37, kaufmännische Assistentin) und Mirko Ballenthin (35, Elektriker) 3470 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Der Papa und Dauerkartenbesitzer der Eisbären Berlin organisierte zur Freude der Familie einen Überraschungsbesuch von Eisbären-Maskottchen Bully. Foto: privat

Am Vormittag des 21.01.2018 um 11.03 Uhr wurde im Vivantes Klinikum im Friedrichshain Leopold Fritz geboren. Mutter Sonja Ranau (31, Immobilienberaterin) und Vater Christoph Fritz (31, Betriebswirt) sind nach der langwierigen Geburt ihres ersten Sohnes mehr als glücklich. Der Kleine habe eben seinen „eigenen Kopf“. Mit 55 Zentimetern Größe und 3886 Gramm kam der neugeborene Junge zur Welt. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost



Am Abend des 20. Januar erblickte Grigorij Solak im Vivantes Klinikum im Friedrichshain um 18.04 Uhr das Licht der Welt. Er wog bei seiner Geburt 3550 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Die Eltern Olesya Müller (29) und Deniz Solak (31), beide im Einzelhandel tätig, können ihre Gefühle kaum in Worte fassen und sind vollkommen überwältigt. Sie sind stolz auf die russisch-türkischen Wurzeln ihres „Multikulti“-Sohnes. Foto: Sergej Glanze

Die Zwillinge Arti und Mick Hahn kamen am 16. Januar im Vivantes Klinikum im Friedrichshain zur Welt. Mick war um 11.24 Uhr der Erste, sein Bruder Arti folgte vier Minuten später. Mick hatte ein Geburtsgewicht von 3030 Gramm und eine Größe von 48 Zentimetern (r.), Arti wog 2420 Gramm und war 47 Zentimeter groß. Franziska Hahn (36) und Christian Müller (37) können nun das Elternglück im Doppelpack genießen. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Die beiden großen Schwestern Samantha (8) und Alicja (6) sind mächtig stolz: Am 15. Januar um 14.30 Uhr wurde ihre jüngste Schwester Emilia Deutschmann im Helios-Klinikum Buch geboren. Sie wog am Tag der Geburt 4120 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Auch die Eltern, Michaela Deutschmann (32), Pflegehelferin, und Kamil Deutschmann (32), Lagerhelfer, freuen sich über Emilia mit ihren zufriedenen Gesichtszügen. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Zu früh und trotzdem kerngesund: Am 15. Januar um 12.50 Uhr kam Fatjon Gaschi im Helios-Klinikum Buch auf die Welt – mit 2510 Gramm und 45 Zentimetern. Eigentlich hätte er drei Wochen später kommen sollen, doch er konnte es wohl nicht mehr erwarten. Seine Eltern Fitore Gaschi (27, Hausfrau) und Faton Asanovci (33, Kfz-Mechaniker) freuen sich sehr über ihr zweites Kind, ebenso wie Fatjons große Schwester. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Tief und fest schläft die kleine Mia Papenfuß auf dem Arm ihres stolzen Papas. Sie kam am 15. Januar um 3.06 Uhr morgens im Helios Klinikum Buch zur Welt. Bei ihrer Geburt wog sie 3890 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Ihre Eltern Robina Papenfuß (28, Friseurin) und Felix Hampel (21, Anlagenmechaniker) sind überglücklich über ihr erstes Kind. Sie konnten Mia bereits mit nach Hause nehmen, wo sie sich gut eingelebt hat. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost



Lächelnd schläft die kleine Anisa Lisicic in den Armen ihrer Eltern. Sie wurde am 3. Januar um 18.58 Uhr im Auguste-Viktoria-Klinikum an der Rubensstraße geboren – mit 2375 Gramm und 45 Zentimetern. Anisa ist das erste Kind von Amira Lisicic (24, Betriebswirtschaftlerin) und Anes Lisicic (30, Vorarbeiter). Die Eltern sind mit ihrer Tochter überglücklich. Auch die Großeltern freuen sich darauf, bald ihr erstes Enkelkind kennenzulernen. Foto: Massimo Rodari

Gesund und putzmunter kam am 11. Januar um 16.08 Uhr Sophia Maria Sikorski im Sankt Gertrauden-Krankenhaus in Wilmersdorf zur Welt. Bei ihrer Geburt wog sie 3300 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Sophia Maria ist das erste Kind von Anna Sikorski (26, Studentin) und Alan Trindade Pereira (25, Fitnesstrainer). Die Eltern sind unglaublich stolz und überglücklich mit ihrer Tochter und freuen sich auf die gemeinsamen Jahre als Familie. Foto: Sergej Glanze

Herzlich Willkommen in der Familie: Am 11. Januar um 18.20 Uhr kam Gustav Erich im Helios Klinikum Buch auf die Welt. Bei seiner Geburt wog er 3670 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Seine Eltern Annett Geschwill (27, Bankkauffrau) und Oliver Geschwill (29, Bankkaufmann) konnten den Kleinen bereits mit in sein neues Zuhause nehmen. Gustav Erichs großer Bruder freute sich sehr über den Neuzugang der Familie. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Topfit und wohlgenährt: Am 11. Januar um 0.44 Uhr kam Emelie Behnke im Helios Klinikum Buch zur Welt. Bei ihrer Geburt wog sie 3620 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Die überglücklichen Eltern Doreen Behnke (29, Projektmanagerin) und Dirk Thieme (32, Automobilverkäufer) konnten Emelie bereits zu Hause willkommen heißen. Bedanken wollen sie sich vor allem bei den Hebammen für ihre großartige Arbeit. Foto: Sergej Glanze

Zwei Wochen zu früh und trotzdem kerngesund: Am 7. Januar um 13.37 Uhr wurde der kleine Timo im Vivantes Klinikum im Friedrichshain geboren – mit einem Gewicht 3470 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern. Seine Eltern Melanie (35, Einzelhandelskauffrau) und Thomas (35, selbstständig) freuten sich sehr über die Geburt ihres ersten Kindes. Das Gefühl, ein neues Leben in die Welt zu setzen sei einfach unbeschreiblich schön. Foto: Sergej Glanze



Nach langem Warten endlich da: Charlotte Aurelia Mewes kam am 6. Januar um 4.10 Uhr im Vivantes Klinikum im Friedrichshain auf die Welt. Bei ihrer Geburt wog sie 3730 Gramm und war 55 Zentimeter groß. Ihre frischgebackenen Eltern Janina Graep (33, Restaurantfachfrau) und Arne Martin Mewes (32, Industriemechaniker) freuten sich riesig über ihr erstes Kind. Sie konnten die kleine Charlotte bereits mit nach Hause nehmen. Foto: Sergej Glanze

Der Leichtathletiknachwuchs ist gesichert: Am 8. Januar um 3.58 Uhr kam Stephan Immanuel im Caritas Klinikum Maria Heimsuchung in Pankow auf die Welt. Bei seiner Geburt wog er 3270 Gramm und war 54 Zentimeter groß. Seine Leichtathletik-begeisterten Eltern Christiane Gödde (30, Übungsleiterin) und Edmund Gödde (50, wissenschaftlicher Mitarbeiter) freuten sich sehr über ihr erstes Kind. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Friedlich schläft die kleine Karlotta Sambale im Arm ihrer glücklichen Mutter. Karlotta wurde am 29. Dezember um 9.37 Uhr im Caritas Klinikum Maria Heimsuchung in Pankow geboren, wog 2740 Gramm und war 47 Zentimeter groß. Ihre stolzen Eltern Ramona (36, Erzieherin) und Mario Sambale (49, Kraftfahrer) sowie ihre vier älteren Geschwister hießen das neue Familienmitglied herzlich bei sich willkommen. Foto: Sergej Glanze

Endlich da: Ella Ewa Silberberg kam am 7. Januar um 18.26 Uhr im Caritas-Klinikum Maria Heimsuchung in Pankow auf die Welt – mit 3100 Gramm und 50 Zentimetern. Sie ist das erste Kind von Nicole Silberberg (22, Bürokauffrau) und Erik Birkholz (23, Lüftungs- und Klimatechniker). Der stolze Papa ließ es sich nicht nehmen, eigenhändig die Nabelschnur zu durchtrennen. Die kleine Ella Ewa hat sich bereits gut zu Hause eingelebt. Foto: Sergej Glanze

Herzlich Willkommen in der Großfamilie! Samuel Jonas Jensch kam am 2. Januar um 10.27 Uhr im Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg auf die Welt – mit 4370 Gramm und 55 Zentimetern. Er ist das fünfte Kind von Debbie-Ann Fuhrmeister-Jensch (38, Tourismusfachwirtin) und Cornelius Jensch (41, Bankkaufmann). Samuel Jonas wurde freudig von seinen älteren Geschwistern empfangen und hat sich schon gut zu Hause eingelebt. Foto: Massimo Rodari



Ein Neujahrsgeschenk für ihre Eltern war Tamara Lappo-Danilewski, die am 1. Januar um 15.16 Uhr im Sankt-Gertrauden-Krankenhaus auf die Welt kam. Bei ihrer Geburt wog die Kleine 3340 Gramm und war 49 Zentimeter groß. Ihre Eltern Ina Lappo-Danilewski (31, Mathematikerin) und Iwan Lappo-Danilewski (32, Unternehmer) freuten sich sehr über ihr erstes Kind. Tamara ist putzmunter und konnte bereits mit nach Hause. Foto: Massimo Rodari

Selig schläft Lena Marie auf dem Arm ihres stolzen Vaters. Das erste Kind von Kevin Steinwender (32, Aufzugstechniker) und Daniela Steinwender (32, Bürokauffrau) kam am 3. Januar, um 18.29 Uhr in der Caritas-Klinik Maria Heimsuchung in Pankow auf die Welt – mit 3700 Gramm und 54 Zentimetern. Noch sind Mutter und Tochter im Krankenhaus, Papa Kevin freut sich, die beiden bald nach Hause holen zu können. Foto: Massimo Rodari

Endlich da: Ellen Maya erblickte am 2. Januar um 23.24 Uhr in der Caritas-Klinik Maria Heimsuchung in Pankow das Licht der Welt. Die erste Tochter von Sandy Lindner (35, Angestellte) und Lisa Lindner (29, Angestellte) wog bei ihrer Geburt 3560 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Noch trinkt sie eher widerwillig, doch die Lindners sind zuversichtlich, dass die Kleine bald „auf den Geschmack kommen wird“. Foto: Massimo Rodari

Mit einem bunten Luftballon hießen ihre Eltern Magdalena auf der Welt willkommen. Das erste Kind von Maria Maaß (32, Steuerfachwirtin) und Benjamin Maaß (34, Planungsingenieur) wurde am 2. Januar, 14.18 Uhr in der Caritas-Klinik Maria Heimsuchung in Pankow geboren – mit 49 Zentimetern und 3120 Gramm. Noch sind Mutter und Tochter im Krankenhaus, doch Vater Benjamin freut sich schon darauf, sie bald zu Hause begrüßen zu können. Foto: Massimo Rodari

Nach 18 Stunden Wehen war er endlich da: Jakob Lalit Meinke kam am 18. Dezember um 16.38 Uhr im Vivantes Klinikum im Friedrichshain auf die Welt. Das erste Kind von Franziska Meinke (32, Apothekerin) und Karl Dang (36, Infrastrukturplaner) wog bei seiner Geburt 3830 Gramm und war 54 Zentimeter groß. Besonders freuten sich die Eltern über den ersten Schrei ihres Sohnes. „Das war ein sehr bewegender Moment für uns“, sagt Dang. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost



Noch schläft Karl Valentin von Steht viel. Er kam am 25. Dezember um 11.30 Uhr im DRK Krankenhaus Westend auf die Welt – mit 3260 Gramm und 53 Zentimetern. Seine Eltern, Kim Zirr (32, Rechtsanwaltsfachgehilfin) und Rocco Valentin von Steht (29, Eventmanager), freuen sich riesig über ihr erstes Kind. „Es ist ein sehr friedliches Baby“, sagt von Steht, der sich freigenommen hat, um seiner Frau zur Seite zu stehen. Foto: Jörg Krauthöfer

Das erste Berliner Baby 2018 heißt Filippos . Rund zwölf Stunden nach seiner Geburt hält er ein Mittagsschläfchen in den Armen seiner Mutter Konstantina. Vater Vyron freut sich über den Nachwuchs mit dem dunklen Flaum. Um 0.08 Uhr kam Filippos an Neujahr im Campus Charité Mitte zur Welt. Er war genau drei Minuten schneller als Jenin, das erste neugeborene Mädchen 2018. Sie wurde im Vivantes Klinikum am Urban geboren. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Keno Nawid Henkel ist am 25. Dezember um 13.45 Uhr im DRK Krankenhaus Westend auf die Welt gekommen, mit 3550 Gramm und 52 Zentimetern. Seine Eltern Jennifer (30, Büromanagerin) und Jannes Henkel (33, Ingenieur) freuen sich über ihr erstes Kind und darüber, dass die Familie sie unterstützt. „Keno ist ein friesischer Name, dort stammt meine Mutter her, Nawid ein iranischer, woher mein Vater kommt“, so Jannes Henkel. Foto: Jörg Krauthöfer

Mehr zum Thema:

Bevölkerung in Berlin wächst - Pankow knackt 400.000er-Marke

Mehr Babys, mehr Ausländer: Berlin wächst weiter

Nahverkehr, Mieten, Kitas: Das macht der Zuzug mit Berlin

( mim )