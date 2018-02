12 Stunden Berlin: Nachts auf der Straße bei –16 Grad

Einsatz unter der Brücke in der Joseph-Haydn-Straße. Helfer sprechen einen Obdachlosen an.

20.06 Uhr, –7 Grad: Das Telefon des Wärmebusses klingelt ununterbrochen – allein in der ersten Stunde, in der er unterwegs ist, mehr als 20 Mal.

Der Gemeindesaal der Notunterkunft der Herz-Jesu-Gemeinde, Prenzlauer Berg: 18 Betten, eigentlich ist nur Montags auf, aber wegen der Kälte auch heute und morgen. Erst wird gekocht, dann geschlafen, die Helfer sind aus Gemeinde und andere Freunde pic.twitter.com/KM3lFXrYUK — Uta Keseling (@UtaKeseling) February 27, 2018

Der Wärmebus bringt einen Mann in eine Notunterkunft in Mitte. Der Mann spricht kein Deutsch, eine Passantin hilft beim Übersetzen. „Kollegen bei der Arbeit haben erzählt, dass es dieses Angebot gibt, das finde ich gut“, sagt sie #KaltinBerlin #KaltinBerlin pic.twitter.com/Ti9iOBzR8k — Uta Keseling (@UtaKeseling) February 27, 2018

In 15 Minuten öffnet die Notunterkunft in Hangar 4 des Flughafen Temeplhof. Die ersten Obdachlosen wollen ins Warme. #KaltinBerlin pic.twitter.com/LXzJqgNcGz — Martin Nejezchleba (@MartinNejez) February 27, 2018

19.30 Uhr, –6 Grad, Charlottenburg. In der Bahnhofsmission an der Jebensstraße sitzt ein junger Mann barfuß und mit freiem Oberkörper an einem Tisch. So läuft er seit Jahren durch die Stadt. Heute hat er um ein Fußbad gebeten. Die ehrenamtlichen Helfer und Mitarbeiter bereiten die Essensausgabe um 22 Uhr vor.

Es ist #KaltinBerlin - falls ihr Menschen auf der Straße helfen wollt, ruft den Wärmebus des DRK:0170 910 0042 pic.twitter.com/KD6ewNHVQd — Max Boenke (@mx_boenke) February 27, 2018

19.28 Uhr, –6 Grad, Bahnhofsmission: Dieter Puhl von der Bahnhofsmission schätzt, dass heute Nacht 4000 bis 5000 Menschen im Freien schlafen werden. Es würden 1200 Plätze in Notunterkünften bereit stehen. So viele, wie noch nie.

19.16 Uhr, –6 Grad: Wie viele Menschen in Berlin auf der Straße leben, kann nur geschätzt werden. Experten schätzen die Zahl auf bis zu 6000, Tendenz steigend. In diesem Winter stellt die Kältehilfe 1100 Not-Schlafplätze für den Winter zur Verfügung, diese Woche kamen noch einmal 100 dazu: im Hangar III des ehemaligen Flughafens Tempelhof, wo nun insgesamt 200 Menschen nachts der Kälte entkommen können.

18.59 Uhr, –6 Grad, Joseph-Haydn-Straße. Helfer sprechen einen Obdachlosen an.

Foto: David Heerde

Foto: David Heerde

Der Wärmebus des DRK ist unterwegs zu denen, die obdachlos draußen frieren: Helfer Hans bringt Tee #KaltInBerlin pic.twitter.com/gJ5AWuTw8J — Uta Keseling (@UtaKeseling) February 27, 2018

Foto: David Heerde

18.49 Uhr, –6 Grad: Am Zoo startet Herbert, geht auf Tour mit der Kältehilfe.

18.25 Uhr, –5 Grad, Bachestraße. Das Deutsche Rote Kreuz verschickt eine Pressemitteilung: Wegen der großen Kälte verstärkt der Verband sein Angebot in der Kältehilfe. Zusätzlich zum DRK-Wärmebus, der täglich von 18 bis 24 Uhr in Berlin unterwegs ist, werden in besonders kalten Nächten Ehrenamtliche mehrere Kreisverbände mit zusätzlichen Wärmebussen Wohnungslose mit wärmende Decken und Bekleidung sowie heißen Getränken versorgen. Der Wärmebus ist unter Tel. 0170-9100042 erreichbar.

18 Uhr, –5 Grad, Berlin, Kurfürstendamm 22. Die Berliner Morgenpost will dokumentieren, wie viele Menschen, die kein Zuhause haben, unter der Kälte in Berlin leiden. Unsere Reporter sind an zahlreichen Orten der Stadt unterwegs. Zwölf Stunden lang berichten wir, was in Bahnhöfen, den Straßen, unter Brücken und in anderen Zufluchtsorten passiert. Auf Twitter dokumentieren wir die Ereignisse unter dem Hashtag #kaltinBerlin.

