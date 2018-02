Schlösser und Gärten verzeichnen weniger Besucher

Potsdam. Mit 1,57 Millionen Besuchern musste die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg 2017 ein Minus von 2,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr hinnehmen. Was deren Generaldirektor Hartmut Dorgerloh nicht überrascht hat. Die erfolgreiche Pückler-Ausstellung in Schloss und Park Babelsberg, die Wiedereröffnung von Schloss Königs Wusterhausen und das Oranjefest in Oranienburg hätten zwar für Zuwachs gesorgt. Die sanierungsbedingte Schließung von Schlossbereichen wie dem Alten Schloss Charlottenburg, der Ausfall der Fähre zur Pfaueninsel und das schlechte Wetter seien dagegen Ursache für das geringere Besucheraufkommen in Berlin. Mit gut 1000 Veranstaltungen möchte die Stiftung in diesem Jahr punkten.

Im Europäischen Kulturerbejahr 2018 will man thematisch die Esskultur und die kulinarischen Traditionen an europäischen Höfen in den Mittelpunkt rücken. Unter dem Motto "Zu Tisch" sind Ausstellungen und Mitmachaktionen vorgesehen. Höhepunkt dürfte das Picknick im Park Sanssouci am 23. Juni sein. "Auf der Wiese unterhalb der Terrassenanlage des Orangerieschlosses werden auf 270 Metern weiß gedeckte Tische bereitstehen. Die Besucher können Picknickkörbe mitbringen, an der königlichen Tafel Platz nehmen und die mitgebrachten Köstlichkeiten teilen", so Dorgerloh.

"Kaiserdämmerung" heißt die zentrale Ausstellung 2018

Der 100. Jahrestag des Sturzes der preußischen Monarchie im November 1918 ist Anlass für eine der zentralen Ausstellungen in diesem Jahr. Im Mittelpunkt der "Kaiserdämmerung" steht das Neue Palais in Potsdam. Mittels historischer Fotografien, Transportlisten, Briefauszügen aus dem Stiftungsbestand sowie Leihgaben aus Huis Doorn, dem holländischen Exil Wilhelms II. (1858-1941), und vom Prinzen von Schleswig-Holstein soll die Zeit des Übergangs vom Kaiserreich zur Republik erzählt werden. "Im Zentrum steht nicht die Politik. Uns geht es um Schicksale", sagt Samuel Wittwer, Direktor der Abteilung Schlösser und Sammlungen. "Wir fragen zum Beispiel, was sich in dem noch immer verschweißten Stahltresor der Kaiserin befindet." Spätestens zur Ausstellungseröffnung (16. Juni bis 12. November) soll dieser endlich geöffnet werden.

In sechs restaurierten Räumen des Schloss Charlottenburg soll sich ab November alles um das preußische Herrscherhaus der Hohenzollern drehen. "Diese Auseinandersetzung fehlte bislang", sagt Wittwer. Für ihn der Grund, warum Begriffe wie Hohenzollern, Preußen und Deutschland heute falsch vermengt würden. "Bei der Bildmontage von Angela Merkel mit Pickelhaube erkennt man, dass gleich alle drei Dinge durcheinander gebracht wurden."