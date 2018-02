Ehefrau und Mutter der Freundin getötet - lebenslange Haft

ARCHIV - Eine Statue der Justitia hält am 09.09.2014 in Bamberg (Bayern) eine Waage in ihrer Hand. (zu dpa „Bayerische Justiz arbeitet flott“ vom 19.12.2017) Foto: David Ebener/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte es bei sorgfältigeren Ermittlungen der Kripo die zweite Tötung nicht gegeben. Richter Peter Faust brachte das am Dienstag in seiner Urteilsbegründung klar zum Ausdruck. Es spreche vieles dafür, dass man Dennis M. früher hätte festgenehmen können. Das Schwurgericht verurteilte den 52-Jährigen wegen Mordes und Totschlags zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe. Es wurde eine besondere Schwere der Schuld festgestellt und angeordnet, nach Verbüßung der Strafe die Unterbringung in Sicherungsverwahrung zu prüfen.

Die erste Tat – sie wurde als heimtückischer Mord gewertet – geschah am 12. Januar 2013 in einer Wohnung in Mariendorf. Die Kammer geht davon aus, dass Dennis M. seine 50 Jahre alte Ehefrau Ina M. tötete. Anschließend sei er mit dem gemeinsamen Sohn in einem Kleintransporter nach Magdeburg gefahren. Nach seiner überstürzten Rückkehr habe er die Polizei informiert und erklärt, dass sich Ina M. erhängt und er sie später abgenommen habe. Anschließend habe er einen Schwächeanfall vorgetäuscht und sich in ein Krankenhaus bringen lassen. Von dort habe er den Ermittlern telefonisch gezielt Anhaltspunkte für einen Suizid gegeben. Seine Frau sei depressiv und an Brustkrebs erkrankt gewesen. Daraufhin, so Faust, sei das Tatermittlungsverfahren eingestellt worden. Es habe auch keine Obduktion des Leichnams gegeben. Dennis M. blieb auf freiem Fuß.

Der vermeintliche Einbruch war nur vorgetäuscht

Im aktuellen Prozess waren die wichtigsten Beweismittel Fotos des Leichnams. Gutachter hätten festgestellt, dass die Spuren am Körper von Ina M. darauf schließen lassen, dass sie sich nicht erhängt habe. Sehr viel wahrscheinlicher sei ein Erdrosseln, das von hinten ausgeführt wurde. Als Täter käme dafür aus Sicht der Kammer nur der Angeklagte in Betracht, so Faust.

Leichter sei die Aufklärung des Todes der 66-jährigen Marita K. gewesen, so der Richter. Sie wurde am 21. November 2016 in ihrem Haus in Müggelheim mit 16 Messerstichen getötet. Und wieder war es Dennis M., der seine Schwiegermutter in spe gefunden haben wollte. Wieder habe er einen Schwächeanfall erlitten. Anfangs hatte er erklärt, dass vermutlich eingebrochen worden sei. Die Mordkommission stellte aber fest, dass der Einbruch nur vorgetäuscht war. Bei Nachfragen verwickelte sich Dennis M. in Widersprüche und legte schließlich ein Geständnis ab: Angeblich habe ihn Marita K. mit einem Messer angegriffen, er habe sich gewehrt. Kurz darauf widerrief er dieses Geständnis.

Richter Faust sprach von einer sicheren Beweislage. So seien DNA-Spuren des Angeklagten an dem in einem See versenkten Tat-Messer gefunden worden, ebenso seine mit Blut verschmierten Schuhe. Dennis M. ist nach Einschätzung eines Gutachters ein em- pathieloser Mensch, "für den die Tötung eines anderen Menschen eine Handlungsoption ist". Er sei auch weiterhin gefährlich und habe einen Hang zu massiven Straftaten.