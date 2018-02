Im Berliner Straßenverkehr ist es bundesweit am sichersten

Polizisten an einem Unfallort in Belrin (Archivbild)

Im vergangenen Jahr starben in Deutschland 3177 Menschen bei Verkehrsunfällen in Deutschland. In Berlin ist das Risiko am geringsten.

Berlin. Immer weniger Menschen verlieren im Straßenverkehr ihr Leben. Im vergangenen Jahr starben in Deutschland 3177 Menschen bei Verkehrsunfällen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl sank damit auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren.

Im Jahresvergleich starben 29 Menschen weniger im Straßenverkehr als im Jahr zuvor. 388.200 Menschen wurden 2017 auf Deutschlands Straßen verletzt und damit 2,1 Prozent weniger als im Jahr 2016.

Auf Berliner Straßen starben 2017 36 Menschen

Im Berliner Straßenverkehr verunglückten im vergangenen Jahr 17.240 Menschen, das ist eine geringe Zunahme gegenüber dem Vorjahr (+0,2 Prozent). Getötet wurden 36 Menschen. Das sind 20 Personen weniger als noch 2016.

Gemessen an der Einwohnerzahl war das Risiko, im Straßenverkehr zu sterben, bundesweit in Berlin am niedrigsten: Je eine Million Einwohner kam es in Berlin zu 10 Todesfällen. Zum Vergleich: In den Flächenstaaten Brandenburg und Sachsen-Anhalt liegt dieser Wert bei je 59, in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen bei 15 bzw. 19.

