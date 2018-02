Störungen schränken S-Bahn-Verkehr ein

Eine Zug der Linie S41 der Berliner S-Bahn fährt in einen Bahnhof ein.

Die Kälte machte der S-Bahn am Mittwoch kaum zu schaffen, aber vor anderen Störungen war sie nicht gefeit. Am Nachmittag verkehrten die Züge jedoch wieder im normalen Takt.

Berlin. Fahrgäste der Berliner S-Bahn haben bei eisiger Kälte am Mittwoch teilweise längere Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Grund waren mehrere Störungen und ein verdächtiger Gegenstand. Nach Angaben eines Sprechers der S-Bahn hatten die Probleme jedoch nichts mit den frostigen Temperaturen zu tun. Am Nachmittag verkehrten die Züge wieder planmäßig.

Am Morgen kam es auf den S-Bahn-Linien S41, S8 und S85 zu Verspätungen. Schuld war eine Signalstörung zwischen Prenzlauer Allee und Greifswalder Straße.

Kurz darauf wurde am Bahnhof Spandau ein zunächst verdächtiger Gegenstand gefunden. Während der Untersuchung musste der Bahnverkehr inklusive der Fernzüge kurzzeitig komplett eingestellt werden. Am Vormittag gab die Bundespolizei jedoch Entwarnung. Es habe sich lediglich um eine metallische Box gehandelt, in der Essensreste waren.

Am Ostbahnhof trat unterdessen eine Weichenstörung auf, wie die S-Bahn mitteilte. Die Linien S3, S5, S7, S75 und S9 waren vorübergehend ausgedünnt. Die S5 verkehrte zum Beispiel nur im 20-Minuten-Takt.

Zu guter Letzt legte ein Stromausfall ein Stellwerk im Bereich Rummelsburg lahm. Der Zugbetrieb der Linie S3 war zwischen Karlshorst und Ostkreuz unterbrochen. Bis zum Nachmittag konnten jedoch alle Störungen behoben werden, erklärte der Sprecher.

( dpa )