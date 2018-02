Signal- und Weichenstörung bei Berliner S-Bahn behoben

Eine S-Bahn in Berlin (Archivbild)

Am Dienstagmorgen gab es erneut Probleme im Berliner S-Bahnverkehr. Wegen Störungen kam es zu Ausfällen und Verspätungen.

Berlin. Die Berliner mussten im Berufsverkehr am Dienstagmorgen mit Einschränkungen bei der S-Bahn kämpfen. Wie das Unternehmen auf Twitter mitteilte, kam es wegen einer Signalstörung im Bahnhof Prenzlauer Allee auf den Linien S41, S8 und S85 zu Ausfällen und Verspätungen.

Die S41 fuhr nur alle zehn Minuten. Auch auf den Linien S3, S5, S7, S75 und S9 mussten Fahrgäste mit Problemen rechnen. Grund war eine Weichenstörung im Ostbahnhof. Gegen 10 Uhr meldete die S-Bahn, dass die Störungen am Ostbahnhof und an der Prenzlauer Allee behoben werden konnte. Fahrgäste mussten aber auch in der Folge mit Unregelmäßigkeiten rechnen.

Erst am Montag hatte ein Schienenbruch den Berliner S-Bahn-Verkehr behindert. Zu der Störung war es zwischen den Bahnhöfen Baumschulenweg und Schöneweide gekommen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Sie richtete einen Pendelverkehr und Ersatzbusse ein.

