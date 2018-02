Eisblumen haben sich an einem Fenster gebildet.

Wetter Bitterkalt in Berlin-Brandenburg: Zweistellige Minusgrade

Potsdam. Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf bitterkaltes Wetter einstellen. In den beiden Nächten zu Mittwoch und Donnerstag seien Temperaturen von minus 14 Grad möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Erst in der kommenden Woche seien wieder Nachttemperaturen um den Gefrierpunkt möglich.

Die Tiere haben derweil unterschiedlichste Methoden entwickelt, um der Kälte zu trotzen, erklärte der Nabu Brandenburg. Igel, Hamster oder Fledermäuse seien im Winterschlaf. Dabei werde der Puls und die Atmung auf ein Minimum reduziert, erklärte Naturschutzreferentin Manuela Brecht. Bei vielen heimischen Vögeln wirkten die Daunen wie ein Thermoanzug. Wer jetzt Futter anbiete, helfe den Gartenvögeln, schnell ihren Energiehaushalt wieder zu füllen.

Der Wildpark Johannismühle meldete, bei den eisigen Temperaturen sei die Versorgung der Tiere erschwert. Das gelte etwa für das Wasser in den Tränken. Bereits am Montag war die Oder komplett für die Schifffahrt gesperrt worden. Dort war zunächst zwar noch kein Eis auf dem Fluss gesichtet worden, die Fahrwassertonnen seien aber zur Vorsicht eingeholt worden.

Die Polizei warnt bereits seit Tagen, keine Eisflächen auf Seen und Flüssen zu betreten. "Trotz geschlossener Eisdecke auf Seen, Flüssen und Kanälen gibt es keine Garantie für ein sicheres Betreten", sagte der Leiter der Wasserschutzpolizei West, Joachim Pötschke. Strudel oder vom Gewässergrund nach oben fließendes wärmeres Wasser könne scheinbar sichere Eisflächen gefährlich dünn werden lassen.

( dpa )