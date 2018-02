Winter in Berlin Zehn verblüffende Fakten über die Kälte in Berlin

Berlin. Eisige Temperaturen in Berlin, erst ab dem Wochenende sollen die Temperaturen wieder über den Gefrierpunkt steigen. Die Berliner Morgenpost liefert interessante Fakten über die Kälte.

Elefanten und Flamingos Die Tiere im Zoologischen Garten und im Tierpark haben ganz unterschiedliche Strategien, um durch den Winter zu kommen. Trockene Kälte, auch wenn man es kaum vermutet, liegt auch den Elefanten. Bei Schnee sowie extremen Minusgeraden fällt der Winterspaziergang allerdings aus, da sich die Schwergewichte dann zu schnell Erfrierungen an ihren Füßen oder den besonders kälteempfindlichen Ohren holen. Flamingos und Pelikane verbringen die Wintermonate komplett in ihren warmen Häusern, denn mit ihren grazilen Beinen könnten sich die Tiere an scharfkantigem Eis Schnittverletzungen holen oder ausrutschen und sich gefährliche Brüche zuziehen.

Eisbären Wer glaubt, dass das Fell von Eisbären weiß ist, der irrt. Es erscheint nur durch die Reflexion des Sonnenlichtes weiß, besitzt aber selbst keine Farbpigmente. Die Haare sind in Wahrheit durchsichtig und innen hohl. Die Sonnenwärme wird dadurch direkt unter die Haut, die übrigens schwarz ist, geleitet und dort gespeichert.

Wenn die Kältehilfe mit dem Lastenrad kommt Mit dem Projket „Warmgefahren“ versorgen zwei WG-Bewohner Obdachlose mit Kleidung und Wärme. Wenn die Kältehilfe mit dem Lastenrad kommt

Enten Was machen eigentlich Enten, die auch im tiefsten Winter den ganzen Tag auf dem See herumpaddeln? Ganz einfach: Enten haben keine Nerven und keine Blutgefäße in den Füßchen. Daher macht ihnen das kalte Wasser nichts aus. Sie spüren es nicht und sie nehmen auch keinen Schaden.

Zunge Wer wie in dem Film "Dumm und Dümmer" auf die Idee kommt, eine Metallstange anzulecken, sollte sein Vorhaben besser überdenken. Kommt Speichel mit dem kalten Material eines Berliner Laternenpfahls zum Beispiel in Berührung, führt das zur Bildung von Eiskristallen, wobei eine Eisschicht entsteht, die ähnlich wie Klebstoff wirkt. Ein Leckversuch, der bei einer bestimmten Temperatur auf lackiertem Metall noch glimpflich ablaufen mag, könnte auf gut wärmeleitendem Metall zu Verletzungen führen. Übrigens: In Berlin gibt es rund 224.000 Straßenlaternen.

Allergiker Das anhaltende Winterwetter mit Nachtfrösten hat Allergikern in Berlin eine Leidenspause verschafft. "Hasel und Erle brauchen sieben bis acht Grad für den Pollenausstoß", sagte Thomas Dümmel, Meteorologe an der Freien Universität Berlin. An der Messstelle in Steglitz sei ihre Zahl pro Kubikmeter Luft im milden Januar bereits beachtlich angestiegen. Doch seit rund einer Woche sei Pollenflug-Pause. Dieser Winter sei bisher ohnehin ideal für Allergiker, so Dümmel. "Auch im November und Dezember gab es kaum Pollenflug." Nach Hasel und Erle blühe als nächstes die Birke. Je nach Außentemperatur starte ihr Pollenflug aber erst zwischen Mitte März und Mitte April.

Frauen Sie frieren schneller als Männer. Das liegt daran, dass Männer auch bei gleicher Größe mehr Masse als Frauen haben. Ihr Körper besteht bis zu 40 Prozent aus Muskelmasse – bei Frauen sind es nur 23 Prozent und die Muskeln produzieren auch im Ruhezustand mehr Wärme. Die Haut von Frauen ist im Durchschnitt 2,8 Grad kühler als bei Männern. Außerdem verteilt sich die Wärme im männlichen Körper besser, bei Frauen konzentriert sie sich auf die Körpermitte. Das Resultat: kalte Füße.

Alkohol Viele halten Schnaps für ein bewährtes Mittel gegen die Kälte. Ihrem Ruf kann die Spirituose aber nicht gerecht werden, denn Alkohol erweitert die Blutgefäße und lässt das Blut stärker zur Hautoberfläche strömen. Die Körpertemperatur erhöht er aber nicht. Tatsächlich geht dadurch schneller Wärme verloren, Hände und Füße fühlen sich bald kälter an. Bei extremen Minusgraden sollte man auf Alkohol also unbedingt verzichten. So hat es auch das Rumfässchen mit dem Schweizer Kreuz am Hals der Bernhardiner-Hunde, die Menschen in Not mit einem Schluck Alkohol vor dem Erfrieren retten, nie gegeben.

Schnee Er macht Berlin leiser – das hat Bernd Brunner herausgefunden und in seinem Buch "Als die Winter noch Winter waren" festgehalten. Schnee­decken schlucken Geräusche, denn in ihnen befinden sich Hohlräume, in denen sich Schall "totläuft". Das funktioniert wie Samtvorhänge in Konzertsälen, die Schall brechen und absorbieren. Auch fallender Schnee sorgt für Ruhe. Er wirkt wie ein Vorhang, der verhindert, dass Schall durch die Atmosphäre dringt.

Zittern Es ist ein Schutzmechanismus des Körpers, eine Art "Zusatzheizung". Der Körper fängt an zu Zittern, wenn sich entgegengesetzt wirkende Muskelgruppen in schneller Abfolge immer wieder zusammenziehen, um dadurch Wärme zu erzeugen. Ist die Kiefermuskulatur beteiligt, kommt es zu einer weiteren bekannten Reaktion: Die Zähne klappern.

Wasserleitungen Selbst wenn zwei Wochen lang Temperaturen von minus 20 Grad herrschen, würden die Berliner Wasserleitungen nicht einfrieren. Sie liegen 1,50 Meter tief. Der Boden friert aber nie weiter als bis zu 70 bis 80 Zentimetern. Wasserleitungen platzen vor allem dann, wenn durchgesickertes Wasser im Boden nach dem Gefrieren wieder taut, da das Erdreich dann in Bewegung gerät.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

Mehr zum Thema:

Berlin bibbert - In der neuen Woche wird's richtig kalt

Wetterdienst: Amtliche Warnung vor strengem Frost in Berlin

Wie Sie sich gegen die Grippewelle schützen können

Wo Berlin am coolsten ist

Gebrauchsanleitung für das eisig kalte Wochenende