Berlin-Tourismus steht vor einem schwierigen Jahr

Berlin. Burkhard Kieker, Berlins oberster Tourismuswerber, wagt keine Prognose. Auf die Frage, wie sich die Gästezahlen in Berlin in diesem Jahr wohl entwickeln werden, sagte er leicht resigniert: "Ich weiß es nicht." Eigentlich strebte der "Visit Berlin"-Geschäftsführer ein "moderates Wachstum von 1,5 bis drei Prozent" an, aber ob es das geben wird, sei unklar. Zu deutlich macht sich die Air-Berlin-Insolvenz bemerkbar. Kieker räumte ein, die Auswirkungen, vor allem in ihrer Dauer, unterschätzt zu haben. Bis zum Sommer würden sechs bis zehn Prozent des Sitzplatzangebots im Flugverkehr fehlen.

Was die durch die Air-Berlin-Pleite ab September verursachte Delle bedeutet, lässt sich etwa an den Berliner Fluggastzahlen der Monate November bis Januar ablesen. Ein Rückgang von einer Million Passagiere im Vergleich zum Vorjahr heißt laut Kieker schätzungsweise 250.000 Gäste weniger. Am Montag stellte er die Tourismusbilanz für 2017 vor und konnte "gerade noch so" ein leichtes Plus vermelden. Das Amt für Statistik zählte knapp 31,2 Millionen Übernachtungen, ein Plus von 0,3 Prozent. Die Zahl der Besucher stieg um 1,8 Prozent auf rund 13 Millionen. Diese Zahlen geben aber nur die Kunden von Hotels und Pensionen wieder, Tagesgäste oder Ferienwohnungsmieter werden nicht erfasst.

Mit 55,1 Prozent (plus 1,6 Prozent) haben die deutschen Gäste nach wie vor den größten Anteil an den Gesamtübernachtungen. Die lagen 2017 bei knapp 17,2 Millionen, ein Plus von 1,6 Prozent. Bei den internationalen Besuchern gab es zwar auch einen leichten Anstieg auf 5,1 Millionen, die Zahl ihrer Übernachtungen ging aber um 1,4 Prozent auf 13,98 Millionen zurück.

Besonders viele internationale Gäste kamen aus Großbritannien, den USA und Spanien. Wachstumsstarke Herkunftsländer waren Russland (plus 16,6 Prozent), Brasilien (10,2) und die USA (plus 7,5 Prozent). Allerdings schwächelt Europa. Die Übernachtungen von Gästen aus Italien, Spanien, Dänemark und Schweden gingen im Jahresvergleich um jeweils mindestens neun Prozent zurück. Auch aus Israel kamen fast zehn Prozent weniger Besucher.

Berlin-Tourismus ist kein Selbstläufer

Angesichts dieser Entwicklung nach Jahren mit zweistelligen Zuwachsraten und immer neuen Rekordmarken steht der Berlin-Tourismus also vor einer schwierigen Saison. Dennoch sei er nicht übermäßig besorgt, erklärte der Visit-Berlin-Chef. Allen müsse aber klar sein, dass der Tourismus kein Selbstläufer sei und Berlin etwas tun müsse, um international am Ball zu bleiben. Gingen die Gästezahlen zurück, seien nicht nur Fluglinien und Hotels betroffen, sondern auch Kultureinrichtungen und Einzelhandel.

Deshalb sammele er Geld für eine große Marketingkampagne in diesem Jahr, kündigte Kieker an. Einen Slogan verriet er bereits. Berlin will im Sommer mit der Idee "Hot City, cool Water" Gäste anlocken. Vormittags zu Nofretete, nachmittags zum Baden oder Sonnen an den Wannsee, abends ins Konzert oder Restaurant. Diese Verbindung von weltstädtischem Leben, Kultur und Wasser habe sonst nur Sydney zu bieten, schwärmte Kieker. Weitere bereits geplante Aktionen sind eine "Roadshow" durch Deutschland, bei der auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) für Berlin werben sollen sowie eine Werbekampagne zum Start der TV-Serie "Babylon Berlin" in der ARD.

Beim Stichwort "Berlin muss etwas tun" denkt Kieker aber nicht nur an Marketingmaßnahmen. Er erneuerte seine Forderung an den Senat, ein Unterstützungsprogramm für Fluglinien aufzulegen, die Langstreckenflüge anbieten. Düsseldorf und München hätten das auch bereits praktiziert.

Positiv entwickelt habe sich indes das Kongressgeschäft, erläuterte der Tourismuswerber. Die Zahl der Veranstaltungen sei im vergangenen Jahr auf über 140.000 geklettert, die Zahl der Übernachtungen um 2,6 Prozent auf 7,9 Millionen gestiegen. Auch, dass die Zahl der Berlin-Besucher insgesamt stärker gestiegen sei als die Zahl der Übernachtungen, deute darauf hin, so Kieker, dass mutmaßlich der Anteil der Messe- und Kongressbesucher wachse. Deren Aufenthalt in der Stadt falle erfahrungsgemäß kürzer aus als der der Urlauber.

Hallen für große Kongresse sind voll ausgelastet

Kongresstouristen sind der Tourismusbranche besonders lieb, denn sie lassen mit 246 Euro pro Tag dreimal so viel Geld in der Stadt wie etwa Tagesgäste. In diesem Jahr werden in Berlin noch etliche große Tagungen veranstaltet, etwa die "Connecting Healthcare IT" mit 9000 Teilnehmern im April oder die Re: pu­blica mit 8000 Gästen im Mai. Zum Technologie-Festival im Juni werden sogar 20.000 Besucher erwartet, zum Diabetes-Kongress im Oktober 18.000. Allerdings benötige Berlin dringend eine weitere "Großspielstätte" für Kongresse, um die Nachfrage bedienen zu können, mahnte Kieker erneut.

Einen anderen Tourismuszweig sieht er inzwischen mit anderen Augen. Lange habe man das Geschäft mit den Ferienwohnung beiseite geschoben und eher als "böse" betrachtet, räumte Kieker ein. "Aber wir sind ja nicht blind", sagte er. Man könne nicht die Augen vor dem Trend verschließen, dass viele Menschen gern im Urlaub so leben möchten wie die Stadtbewohner. Erstmals habe "AirBnB" seine Zahlen veröffentlicht. Demnach habe das Mitwohn-Prinzip 2017 nur bei diesem Mittler 700.000 Gäste nach Berlin gelockt, ein Wachstum von 16,7 Prozent. Wichtig sei, so Kieker, dass der Ferienappartementmarkt den Berlinern nicht bezahlbare Mietwohnungen wegnimmt. Die Akzeptanz sei ein hohes Gut im Tourismus.

