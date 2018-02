Berliner Siemens-Mitarbeiter kämpfen um ihre Jobs

Siemens will neue Gasturbinen in den USA entwickeln

Berlin. Vielleicht sind diese zwölf Stunden auch als Zeichen an die Spitze des Siemens-Konzerns in München zu verstehen: Einen halben Tag lang wollen etwa 500 Mitarbeiter der Berliner Siemens-Betriebe am heutigen Dienstag vor den Toren des Dynamowerks an der Nonnendammallee in Siemensstadt ausharren. Während zeitgleich in der Konzernzentrale erneut Gespräche über die Zukunft der Siemens-Werke stattfinden, kämpfen die Beschäftigten um ihre Jobs. 570 Arbeitsplätze sind im Dynamo­werk gefährdet. Der Konzern plant, die komplette Fertigung zu schließen. Auch im Gasturbinenwerk in Moabit stehen etwa 300 Jobs auf der Kippe. Siemens reagiert damit auf Nachfragerückgänge. Weltweit will das Industrie-Unternehmen fast 7000 Arbeitsplätze abbauen.

Gewerkschaft und Arbeitnehmervertreter wollen das nicht hinnehmen. Seit Wochen arbeiten die Betriebsräte der betroffenen Siemens-Standorte hinter verschlossenen Türen an alternativen Plänen, mit denen die Jobs gerettet werden sollen. Am Dienstag wollen die Berliner Vertreter nun erstmals den Personalverantwortlichen in München die Vorschläge vorlegen. Günter Augustat, der Sprecher der Siemens-Betriebsräte in der Hauptstadt ist, gibt sich verschwiegen: "Wir haben vereinbart, öffentlich nicht über Inhalte zu sprechen", sagte er. Der Konzern habe ergebnisoffene Sondierungen versprochen. In München rede man also nicht über Schließungen oder Arbeitsplatzabbau, sondern über alternative Konzepte. "Wir haben Ideen", erklärte Augustat.

Wie die Berliner Morgenpost weiter erfuhr, haben die Berliner Betriebsräte vor allem Strategien entwickelt, mit denen die Arbeitskosten in beiden Siemens-Betrieben in der Hauptstadt reduziert werden sollen. Im Fokus steht dabei, künftig noch flexibler auf die schwankende Auslastung in den Werken reagieren zu können. Gleichzeitig fordern die Mitarbeiter-Vertreter aber auch Investitionen in die Standorte, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und die Jobs für die Zukunft zu sichern. Im Gasturbinenwerk an der Huttenstraße regt der Betriebsrat Ausgaben für neue Fertigungstechniken an, etwa 3-D-Drucker. Mit den Maschinen könnte der Automatisierungsgrad im Werk erhöht und die Fertigungskosten gesenkt werden. "Wir glauben, dass es Produktivitätsreserven gibt, mit denen auch eine Fertigung noch machbar ist", sagte Berlins IG-Metall-Chef Klaus Abel.

Gewerkschaft appelliert an Unternehmen

Siemens hingegen plant, im Gasturbinenwerk die Gehäuse-Produktion zu schließen und entsprechende Komponenten künftig bei Fremdfirmen einzukaufen. Im Dynamowerk steht die Fertigung sogar komplett vor dem Aus. Nur noch die Entwicklungsabteilung bliebe erhalten. Ob Siemens sich durch die Vorschläge der Betriebsräte von seinen Plänen abbringen lässt, ist offen. Die IG Metall warnte: Setze der Konzern seine Ankündigungen in die Tat um, gehe wichtiges Know-how am Industriestandort Berlin verloren. "Wenn es die Verknüpfung zwischen Ingenieuren und der Fertigung nicht mehr gibt, schwächt sich Siemens selbst", sagte Abel. Der Gewerkschafts-Boss sieht durch die Siemens-Pläne auch den Industriestandort Deutschland in Gefahr. "Die Technologie verändert sich. Jetzt sind die Unternehmen gefragt, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um diesen Wandel auch zu ermöglichen", appellierte Abel.

Siemens: Protest gegen Stellenabbau in Spandau Rund 1300 Mitarbeiter haben am Freitag gegen den geplanten Abbau von 900 Stellen protestiert. Siemens hatte angekündigt deutschlandweit etwa 3300 Stellen zu streichen. Siemens: Protest gegen Stellenabbau in Spandau

Potenzial sehen die Siemens-Betriebsräte vor allem für die Gasturbine. In den nächsten Jahren sollen immer mehr Kohle- und Atomkraftwerke vom Netz gehen. Gaskraftwerke könnten einen Teil des Stroms ersetzen. Die Betriebsräte haben auch Ideen formuliert, um die Effizienz der Anlagen zu erhöhen. In Gaskraftwerken sind die Turbinen das wichtigste Bauteil. Je höher der Wirkungsgrad der Komponente ist, desto weniger Gas müssen die Betreiber einkaufen, um Strom zu erzeugen.

Ein Experte: "Gelingt es, den Wirkungsgrad einer Turbine nur um ein Prozent zu erhöhen, spart der Kraftwerksbesitzer bereits mehrere Millionen Euro im Jahr." Allerdings: Derzeit ist das Marktumfeld schwierig. Wegen der Energiewende werden immer weniger konventionelle Kraftwerksanlagen geordert. Um die verbliebenen Aufträge kämpfen General Electric, Mitsubishi und eben Siemens erbittert. Auch mit den Kunden des Dynamo­werks laufen die Geschäfte schlecht. Wegen niedriger Rohstoffpreise halten sich viele Firmen mit Investitionen zurück. Die fehlende Nachfrage bringt das Werk, das vor allem elektrische Motoren herstellt, in Bedrängnis. Siemens hat sogar betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen.

Die IG Metall hält die Stellenstreichungen betriebswirtschaftlich für Unsinn. "Der Personalabbau in Berlin würde Siemens einen hohen zweistelligen Millionenbetrag kosten", sagte Abel. Das Geld dürfte Siemens kaum abschrecken. Die Einmalkosten – etwa für Abfindungen – könnte der Konzern als Abschreibungen verbuchen. Vor den Verhandlungen in München sagte ein Betriebsrat: "Das ist keine einfache Zeit für uns."

