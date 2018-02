Rolling Stones-Konzert in Berlin: Das müssen Fans wissen

Berlin. Die Nachricht sorgt bei vielen Rock-Fans in Berlin für Begeisterung: Die Rolling Stones kommen im Sommer nach Berlin. Am 22. Juni 2018 treten Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood und Charlie Watts im Berliner Olympiastadion auf, wie die Band am Montag bekannt gab. Das müssen Fans der Rocklegenden zum Konzert in Berlin wissen:

Wo und wann gibt es Karten für das Konzert?

Der Vorverkauf läuft zunächst exklusiv über www.eventim.de. Dort sind die Karten für das Konzert-Highlight ab Mittwoch, den 28.Februar um 10 Uhr erhältlich.

Fans, die sich rechtzeitig bis zum Montag, den 26. Februar um 23:59 Uhr für den Newsletter der Rolling Stones angemeldet haben, können schon früher an Karten kommen. Im Rahmen eines Sondervorverkaufs haben sie die Möglichkeit, bereits am Dienstag, den 27. Februar ab 13 Uhr die begehrten Tickets über einen per E-Mail zugesandten Link zu erwerben.

There will be exclusive ticket presales for all dates, to those who are signed up to the official mailing list: https://t.co/QtRG1Fi6Js

The presales start as follows:

UK / GERMANY / WARSAW - TUESDAY 27 FEB 12PM GMT (sign up by 11:59PM 26 Feb)

DUBLIN / FRANCE / PRAGUE - TBA pic.twitter.com/tqCPgiTraU — The Rolling Stones (@RollingStones) February 26, 2018

Doch auch Fans, die bei beiden Optionen nicht zum Zug kommen, haben noch Chancen auf ein Ticket. Ein begrenztes Kontingent wird für den Vorverkauf an den stationären Vorverkaufsstellen vorrätig gehalten. Dieser startet am Freitag, den 2. März um 10 Uhr.

Wer im Sommer live dabei sein will, wie Mick Jagger auch mit 74 Jahren noch über die Bühne springt und "I can't get no satisfaction" schreit, sollte sich die Daten zum Vorverkaufsstart in jedem Fall gut merken. Beim Auftritt der Band im vergangenen Jahr im Hamburger Stadtpark waren rund 82.000 Tickets binnen weniger Stunden ausverkauft.

Was kosten die Konzertkarten?

Dass die vier Rockstars auch im fortgeschrittenen Rentenalter noch auf den Bühnen dieser Welt stehen, lassen sie sich mit hohen Einnahmen versüßen. Entsprechend teuer sind die Karten für Auftritte der Rocklegenden: Die Ticketpreise für das Konzert in Berlin beginnen bei 112 Euro für einen Stehplatz im hinteren Innenraum des Stadions. Die teuersten regulären Karten kosten 799 Euro. Diese Tickets gelten für Stehplätze im vorderen Bereich des Innenraums zwischen der Hauptbühne und den in die Zuschauermenge hineinragenden Nebenbühnen.

Gibt es noch weitere Angebote für Fans der Rolling Stones?

Neben den regulären Tickets gibt es eine begrenzte Anzahl noch kostspieligerer VIP-Pakete. Diese enthielten neben exklusiven Tickets eine Auswahl an Merchandising-Produkten der Band, heißt es in einer Ankündigung zu den Konzerten. Sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt über die Internetseite der Band direkt angeboten werden. Ihr genauer Preis ist bisher noch nicht bekannt.

Was erwartet die Fans beim Konzert?

Neben wenigen neueren Songs wird die Band vor allem Titel aus ihrem Repertoire an Klassikern spielen, teilt der Konzertveranstalter FKP Scorpio mit. Das ist nach über 50 Jahren Bandgeschichte zugegebener Maßen gewaltig. Fans dürfen sich auf eine Auswahl der größten Hits der Band wie "Satisfaction", "Paint it Black", oder "Brown Sugar" freuen, heißt es.

Da die Tournee die "No Filter-Tour" aus dem vergangenen Jahr fortsetzt, dürften sich Programm und Bühnenshow ähneln. Damals wurde das Bühnenbild recht schlicht gehalten. Lediglich vier große LED-Wände wurden an der Bühne aufgestellt, damit auch die Zuschauer auf den hinteren Plätzen ihre Stars in Großaufnahme verfolgen konnten.

Wer wird als Vorband auftreten?

Ob vor dem Auftritt der Stones zunächst eine Vorband spielt, ist noch nicht klar. Im vergangenen Jahr wurden die Bluesrocklegenden unter anderem von der isländischen Band Kaleo und der US-Rockgruppe Rival Sons als Vorband begleitet.

Treten die Rolling Stones noch in anderen deutschen Städten auf?

Neben Berlin sind die Rolling Stones in diesem Sommer nur noch in einer weiteren deutschen Stadt zu Gast. Am Samstag den 30. Juni tritt die Band in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart auf. Dass diese zwei Shows die einzigen in diesem Jahr in Deutschland sind, dürfte den Ansturm auf die Tickets zusätzlich befeuern. Wer weiß schließlich, ob es die nicht mehr ganz junge Band nochmal zu einem Auftritt nach Deutschland schafft.

Wann spielten die Stones zuletzt in Berlin?

Zuletzt traten die Rolling Stones im Juni 2014 in Berlin auf. Damals rockte das Quartett die ausverkaufte Waldbühne. Nicht in Berlin dafür in drei anderen deutschen Städten spielte die Band im vergangenen Jahr. Der Auftritt im Hamburger Stadtpark bildete damals den Auftakt ihrer Europa-Tournee. Danach traten Mick Jagger und seine Mitstreiter noch in Düsseldorf und München auf. Neben den beiden Konzerten in Deutschland spielt die Band in diesem Sommer neun weitere Auftritte in Großbritannien, Frankreich, Tschechien und Polen.

( Christian Latz )