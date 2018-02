Eisige Polarluft lässt die Temperaturen in Berlin in den zweistelligen Minusbereich sinken. Und das bleibt ersteinmal so.

Wetter in Berlin Berlin bibbert - In der neuen Woche wird's richtig kalt

Berlin. In Berlin bleibt es eiskalt – auch wenn der Frühling vor der Tür steht, zumindest am 1. März im Kalender. Die Temperaturen erreichen am Sonntag in Berlin höchstens -2 Grad. Dazu kommt ein schneidender Nordostwind. Begann der Sonntag sonnig , bezieht es sich am Nachmittag immer mehr. Auch einzelne Schneeschauer sind dann möglich.

Die klirrende Kälte hat Berlin auch in den nächsten Tagen fest im Griff. Nachts sinken die Temperaturen in den zweistelligen Minusbereich. Und auch tagsüber steigen die Werte nicht über Null Grad. Für Mittwoch sind für Berlin -5 Grad am Tag und -12 Grad in der Nacht angesagt. Grund für die Kältewelle ist eine starke Strömung aus Sibirien, Finnland und Schweden.

Milder wird es gegen Ende der Woche - pünktlich zum meteorologischen Frühlingsbeginn.

( BM )