Berlinale: Drehbuchpreis für "Museum"

Berlin. Der Drehbuchpreis der 68. Berlinale geht an die Macher des Films "Museum" ("Museo"). Der mexikanische Regisseur Alonso Ruizpalacios bekam am Samstagabend für seine Krimi-Komödie gemeinsam mit seinem Kollegen Manuel Alcalá den Silbernen Bären. Die Hauptrolle spielt der mexikanische Leinwandstar Gael Garcia Bernal. Gemeinsam mit einem Studentenfreund raubt er wertvolle Schätze aus dem nationalen Völkerkundemuseum. Erst nach und nach wird den Tätern bewusst, was sie mit ihrer Aktion ausgelöst haben.

Der russische Film "Dovlatov" wurde für eine herausragende künstlerische Leistung ausgezeichnet. Elena Okopnaya erhielt die Auszeichnung für Kostüm und Design in dem stimmungsvollen Schriftstellerdrama "Dovlatov" von Alexey German Jr..

( dpa )