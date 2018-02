Umgestürzter Lkw blockiert die A10

Havelland/Berlin. In der Region Berlin und Brandenburg ist es am Freitag und Sonnabend zu einer Reihe Unfälle gekommen. Auf dem nördlichen Berliner Ring der Autobahn A10 kam es am Sonnabend ab 9.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen zu stundenlangen Staus. Grund war ein Lkw, der zwischen dem Autobahndreieck Havelland und der Anschlussstelle Oberkrämer umgestürzt war. Der Verkehr wurde an den Anschlussstellen Kremmen und Falkensee von der Autobahn abgeleitet. Die Bergung des Lkw dauerte bis in die Abendstunden. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Im Landkreis Barnim in Panketal fuhr am späten Freitagabend ein Auto in ein Einfamilienhaus und riss ein etwa drei Meter großes Loch in die Hauswand. "Anschließend setzte der Fahrer seinen völlig demolierten Wagen zurück und fuhr damit davon", sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Gefasst wurde der Unfallfahrer nur wenige Stunden später in Berlin. Er hatte das Nummernschild am Unfallort verloren.

Unfälle häufen sich, Zahl der Toten sinkt

Auch in Berlin kam es zu Unfällen. Ein Auto rammte am Sonnabendnachmittag in der Ludwig-Beck-Straße in Tiergarteneinen Plakataufsteller der Berlinale nur wenige Meter vom Berlinale-Palast entfernt. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Ein weiterer Unfall ereignete sich in Friedenau. Dort bog ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer in der Nacht zu Sonnabend von der Schmiljanstraße nach links in die Wiesbadener Straße ab, geriet mit seinem Mercedes auf die Mittelinsel und prallte gegen die Ampel. Fahrer und Beifahrer kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittler vermuten eine Profilierungsfahrt. Sie beschlagnahmten den Führerschein und den Unfallwagen.

Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 143.424 Verkehrsunfälle, das sind 1,88 Prozent mehr als 2016. Das berichtete die Berliner Zeitung. Einen Rekordwert erreichten Unfälle, bei denen Senioren in Mitleidenschaft gezogen wurden. An 16.891 Unfällen waren Menschen beteiligt, die älter als 64 Jahre waren. Die Zahl der Verkehrstoten sank 2017 von 56 auf 36. Im Durchschnitt verunglücken fast 50 Menschen pro Tag. Die Zahl der Geschwindigkeitskontrollen sank von 9538 auf 4374.

Alle vier Minuten wurde die Polizei zu einem Unfall gerufen

