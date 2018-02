Wetterdienst: Amtliche Warnung vor strengem Frost in Berlin

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor strengem Frost herausgegeben. "Deutschland liegt am Rande eines kräftigen und umfangreichen Hochs über Nordeuropa. Auf seiner Südflanke wird von Osten her kalte und meist sehr trockene Festlandsluft herangeführt. Ab Sonntag dringt noch kältere kontinentale Polarluft zu uns vor, die einen deutlichen Temperaturrückgang bringt", heißt es im "Warnlagebericht".

Die Warnung gelte für die Zeit zwischen Mitternacht und 9 Uhr am Sonntag. In der Nacht sinkt die Temperatur in Berlin örtlich in den zweistelligen Minusbereich. In Spandau werden sogar -12 Grad erreicht. Am Sonntag wird es tagsüber laut Vorhersage von "Wetterkontor" maximal -1 Grad warm, nachts werden abermals bis zu zweistellige Minusgrade erreicht.