Einsatzfahrzeuge von Polizei, Zoll und Ordnungsamt in Neukölln.

Kriminalität Zu viel Kohlenmonoxid in Shisha-Bar

Berlin. Eine Lokalschließung wegen zu hoher Kohlenmonoxid-Werte, etwa 5,5 Kilogramm unversteuerter Shisha-Tabak, zwei sichergestellte Spielautomaten sowie etliche Verkehrsverstöße - das ist nur ein Bruchteil der Ergebnisse des Polizei-Einsatzes in Berlin-Neukölln. "Unsere Kollegen der Direktion 5 krempeln heute #Neukölln um", hatte es zuvor am Freitag im Polizei-Einsatzkanal bei Twitter geheißen. Bis Mitternacht waren Polizisten aus Neukölln, die Bereitschaftspolizei und Vertreter des Bezirksamtes rund um Hermannplatz und Hermannstraße unterwegs. Dabei kontrollierten sie auch Drogenhändler und sprachen 18 Platzverweise aus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

( dpa )