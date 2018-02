Mann erleidet bei Streit Schnitt- und Stichverletzungen

Berlin. Mehrere Schnitt- und Stichverletzungen hat ein 29-Jähriger bei einem Streit in Berlin davon getragen. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Nacht zum Samstag gegen 0.45 Uhr auf dem Schwalbenweg in Altglienicke zu der Auseinandersetzung. Der Verletzte sei von einem ihm unbekannten Mann - vermutlich mit einem Messer - attackiert worden. Der 29-Jährige kam ins Krankenhaus. In der Nähe des Tatorts stießen Polizisten auf einen 19-Jährigen, der Blutspuren an sich hatte. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutprobe unterziehen. Ob es sich bei ihm tatsächlich um den Angreifer handelt, sollen die Ermittlungen klären.

