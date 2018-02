Designierte SPD-Chefin will für große Koalition werben

Potsdam. Bei einer SPD-Mitgliederversammlung in Potsdam will die designierte Parteivorsitzende Andrea Nahles am Samstag für die große Koalition werben. Zu der Veranstaltung für Sozialdemokraten in Berlin und Brandenburg werden auch weitere prominente SPD-Politiker wie Olaf Scholz, Manuela Schwesig oder Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erwartet.

Derzeit können rund 463 000 Mitglieder der SPD per Briefwahl abstimmen, ob ihre Partei erneut in eine Regierung mit der CDU und CSU gehen soll. Das Ergebnis soll am 4. März verkündet werden. Die Versammlung in Potsdam findet unter Ausschluss der Presse statt, allerdings sind vorab kurze Stellungnahmen der Politiker geplant.

Am Montagabend hatten bereits in Ludwigsfelde Juso-Bundeschef Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und rund 300 Mitglieder aus Brandenburg auf Einladung des Landesverbandes über die Zukunft der Partei diskutiert.

( dpa )