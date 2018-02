Polizeibeamte sichern am am Kaiser-Wilhelm-Platz nach einem Verkehrsunfall Spuren

Internen Lagebericht Bericht: Zahl der Verkehrsunfälle in Berlin erneut gestiegen

Berlin. Die Zahl der Verkehrsunfälle auf Berlins Straßen ist einem Bericht zufolge erneut gestiegen. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei demnach 143.424 Verkehrsunfälle, das seien 1,88 Prozent mehr als im Vorjahr, berichtete die "Berliner Zeitung" unter Berufung auf einen internen Lagebericht.

Einige Unfallschwerpunkte sind demnach noch gefährlicher geworden. Am Ernst-Reuter-Platz stieg die Zahl der Unfall um 29 Prozent auf 431. Damit sei der Ernst-Reuter-Platz berlinweit Spitzenreiter. Die Zahl der Verletzten haben sich verdoppelt - von 17 auf 38. Ein weiterer Unfallschwerpunkt in Charlottenburg sei der Jakob-Kaiser-Platz, wo die Zahl der Unfälle um rund 25 Prozent anstieg und die Zahl der Verletzten von 8 auf 18 stieg.

Einen Rekordwert habe die Zahl der Unfälle erreicht, an denen Senioren beteiligt waren. Dem Bericht zufolge waren an 16 891 Unfällen Menschen beteiligt, die älter als 64 Jahre waren. In zwei Drittel der Fälle hätten die Senioren den Unfall verursacht - meist mit dem Auto.Die Zahl der Verkehrstoten sank 2017 laut dem Bericht von 56 auf 36.

Die Anzahl der Schwerverletzten sei dagegen um elf Prozent auf 2317 gestiegen. Im Durchschnitt verunglückten demnach in Berlin fast 50 Menschen pro Tag, insgesamt waren es 17 415 im vergangenen Jahr.

Alle vier Minuten wurde die Polizei zu einem Unfall gerufen Insgesamt registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 141.155 Unfälle, (+2,5 Prozent). Im Vergleich der Länder steht Berlin aber gut da. Alle vier Minuten wurde die Polizei zu einem Unfall gerufen

