Kleintransporter mit gestohlenen Paketen auf A12 gestoppt

Frankfurt/Oder. Ein mit Retouren-Paketen eines Onlineversands beladener Kleintransporter ist auf der Autobahn 12 an der Raststätte Biegener Hellen Süd von der Polizei gestoppt worden. Der Fahrer stehe unter Verdacht, die Ladung am Donnerstag wenige Stunden zuvor von einem Lastwagen gestohlen zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 19-jährige konnte demnach bei der Polizeikontrolle keine Frachtpapiere vorweisen und keine Angaben zu den zum Teil unsortierten Sendungen machen. Nach Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass die Pakete zuvor von einem Lkw auf der A4 auf einem Parkplatz bei Forst in Thüringen gestohlen worden waren. Es handelte sich um Retouren eines Modeversands auf dem Weg in ein polnisches Logistikzentrum. Die Beamten stellten den Transporter sicher und nahmen den Fahrer fest.

( dpa )