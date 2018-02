Von Zootieren und dem Zwiebelprinzip – Wissenswertes über das frostige Wochenende in der Hauptstadt.

Minusgrade in Berlin

Minusgrade in Berlin Wo Berlin am coolsten ist

Berlin. Der Winter erfasst Berlin in diesem Jahr erst spät. Und bei Kälte sieht das Leben in der Hauptstadt etwas anders aus. Wir nennen skurrile und wissenswerte Beispiele:

Die coolsten Orte Berlins führt dieser Tage nicht ein Platz auf einer Berlinale-Gästeliste oder in der VIP-Lounge des Berghain an, sondern ein 52 Hektar großes Landschaftsschutzgebiet im Nordwesten: Der sogenannte Eiskeller. Dort werden seit jeher niedrigere Temperaturen als im Rest der Stadt gemessen. Pfiffige Geschäftsleute lagerten dort Eisklötze, die sie etwa an Brauereien verkauften. Für Berlin-Touristin Gergina aus Rom gilt das Zwiebelprinzip: Warm eingepackt genießt sie die Sonne

Foto: Maurizio Gambarini



Dackel- und Windhundbesitzer sollten sich bei diesem Wetter in ihr Haustier versetzen: Würde man als sehr dünnes oder dünn behaartes Geschöpf jetzt gern vor die Tür? Nur wenn es sein muss. Also: Statt langer Spaziergänge kurze Gassi-Touren einlegen. Weil die Pfoten der Tiere empfindlicher sind als sonst, sollte man sie danach auf Verletzungen untersuchen.



Nadine und Max (beide 22) aus Bielefeld machen eine Pause auf dem Gendarmenmarkt

Foto: jörg Krauthöfer





Alkohol ist bei Kälte keine Lösung. Er mag die Blutgefäße weiten und einen kurzfristigen Wärmeschub in den Extremitäten auslösen. Doch am Ende bleibt von der stärkeren Durchblutung nur ein Wärmeverlust für den gesamten Körper. Das Image vom Bernhardiner-Hund, der Eingeschneiten ein rettendes Fässlein Branntwein zuträgt, ist trügerisch. Seine Schutzbefohlenen würden im Rausch nur vergessen, wie sehr sie frieren.

Auf dem Teufelsberg können Berliner am Wochenende die Aussicht und den Sonnenschein genießen

Foto: Maurizio Gambarini





Eine Allwetterjacke muss bei Frost nicht ideal sein. Wissenschaftler empfehlen, was man seinen Kindern sowieso predigt: Das Zwiebelprinzip, also mehrere Kleiderstücken übereinander anziehen. So wird warme Luft zwischen den Schichten isoliert. Aber es muss die richtige Abfolge der Textilien beachtet werden. Die unterste Lage ist dazu da, Schweiß abzuleiten und Wärme zu isolieren. Daher statt aufsaugender Baumwolle morgens besser zum Polyesterhemd greifen.







Auch Zoo und Tierpark haben auf Winterbetrieb gestellt: Die beiden Pandas sind derzeit vitaler als sonst, denn Kälte passt besser zu ihrem heimischen Umfeld in den Bergen. In ihren Gehegen ist deshalb die Aircondition auf Niedrigtemperaturen gestellt. Giraffen bekommen dieser Tage nur nach genauer Prüfung des Außengeländes Freigang. Die langbeinigen Grazien können mit glatten Flächen nicht umgehen. Wenn es überfrorene Stellen gibt, gilt für sie: Stubenarrest.



Bei Dauerfrost auch an die Tiere denken: Tauben und Möwen an der Museuminsel in Mitte

Foto: jörg Krauthöfer





Keinen Unterschied dagegen gibt es im Alltag Berliner Schüler. Auch bei niedrigsten Temperaturen steht "Kältefrei" niemals auf dem Stundenplan.