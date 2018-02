Post-Warnstreik: Hier könnten die Briefkästen leer bleiben

Verdi ruft für Freitag zu Warnstreiks bei der Deutschen Post auf. In diesen Bezirken kommen die Briefe heute zum Teil nicht an.

Berlin. Kunden der Deutschen Post müssen sich in Berlin und Brandenburg am heutigen Freitag darauf einstellen, dass ihre Briefe zum Teil nicht ankommen. Die Gewerkschaft Verdi rief zu einem ganztägigen Warnstreik im laufenden Tarifkonflikt auf. In elf Betriebstätten in der Region werden rund 300 Beschäftigte ganztägig zum Streik aufgefordert.

In Berlin werden Briefverteilstellen in Mitte, Weißensee und Hohenschönhausen bestreikt. Bei den Paketverteilzentren sind Mitarbeiter von Standorten in Reinickendorf, Tempelhof und Potsdam zum Streik aufgerufen. Die Auslieferung werde dadurch erheblich eingeschränkt, sagte Benita Unger, Fachbereichsleiterin bei Verdi für Postdienste. "Ein Teil der Sendungen wird am Freitag nicht beim Empfänger ankommen."

Deutsche Post sieht keine allzu großen Auswirkungen

Die Post hingegen spielt die Auswirkungen des Streiks herunter. "Aufgrund der kurzen Warnstreiks erwarten wir nur für einzelne Sendungen geringfügige Verzögerungen bei der Zustellung", teilte eine Sprecherin der Deutschen Post auf Anfrage mit. Die allermeisten Sendungen würden wie geplant am Freitag oder mit einem Tag Verzögerung spätestens Samstag ihre Empfänger erreichen.

In den Tarifverhandlungen will Verdi für seine bundesweit rund 130 000 Tarifbeschäftigten unter anderem eine Lohnerhöhung um sechs Prozent erreichen. Die nächste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt soll am 26. und 27. Februar in Bonn stattfinden.

Warnstreiks bei der Post gab es in anderen Bundesländern schon am Donnerstag

Bereits am Donnerstag hatte Verdi in fünf Bundesländern rund 1500 Mitarbeiter der Post aufgerufen, vorübergehend die Arbeit niederzulegen und sich an Kundgebungen zu beteiligen. Aktionen gab es nach Gewerkschaftsangaben in Bayern, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland.

Am Freitag müssen sich Kunden der Deutschen Post AG auch in weiten Teilen Hessens sowie in Baden-Württemberg auf eine verzögerte Briefzustellung einrichten.

Mehr zum Thema:

Post kommt spät oder gar nicht – mehr Beschwerden in Berlin

Berlinerin wartet tagelang vergeblich auf Medizin-Zubehör

Post räumt Fehler bei Zustellung von Briefen ein