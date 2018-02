Gebrauchsanleitung für das eisig kalte Wochenende

Schwäne watscheln über den fast zugefrorenen See am Engelbecken. Achtung: Betreten von Eisflächen ist für Menschen aktuell lebensgefährlich

Tagsüber Sonnenschein, nachts zweistellige Minusgrade: Was Sie in den nächsten Tagen beachten sollten.

Die gute Nachricht: Am Wochenende bleibt es sonnig in Berlin, bis zu zehn Sonnenstunden heben die Laune und geben einen kleinen Vorgeschmack auf den Frühling. Die schlechte: Ein Hoch aus Skandinavien bringt kalte Luft und lässt die Temperaturen in der Nacht in den zweistelligen Minusbereich sinken. Tagsüber klettern die Temperaturen auf maximal zwei Grad. Die Berliner Morgenpost gibt Tipps für das bitterkalte Winter-Wochenende, einmal für Outdoor-Liebhaber und für solche, die es gern kuschelig warm haben.

Besonders in Treptow-Köpenick im Südosten von Berlin sollten Sie sich warm anziehen, denn erfahrungsgemäß werden dort die niedrigsten Temperaturen gemessen. Schnee und Glätte werden nicht erwartet, deshalb reicht dicke Winterkleidung. Schal, Mütze und Handschuhe werden insbesondere Nachtschwärmern dringend empfohlen. Absolute Vorsicht gilt auf dem Eis: Auf keinen Fall sollten Sie natürliche Eisflächen betreten. Die Feuerwehr warnt bereits seit Wochen vor Betreten von Eisflächen – es besteht Lebensgefahr. Erst am Donnerstagmittag haben Passanten einen im Eis eingebrochenen Schlittschuhläufer aus dem Teufelssee in Grunewald gerettet. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Mann mit einer starken Unterkühlung in ein Krankenhaus.

Spaß auf dem Eis – aber bitte im Stadion!

Bei Kälte wird dringend zu Bewegung geraten: Zwar sind die Berliner Seen für Schlittschuhläufer tabu, doch haben Eisläufer an diesem Wochenende die Möglichkeit, ihre Runden auf den Eisbahnen und in den Eisstadien in Berlin zu drehen. Dazu gehören das Horst-Dohm-Eisstadion Wilmersdorf, das am Sonntag für diese Saison das letzte Mal seine Türen öffnet, und das Erika-Heß-Eisstadion in Wedding, das noch bis zum 18. März besucht werden kann. Beide sind sowohl am Sonnabend, als auch am Sonntag für Anfänger und Fortgeschrittene geöffnet.

Für diejenigen, die der Kälte trotzen, lohnt sich am Sonntag bei sonnigem Winterwetter auch ein Besuch des Street-Food-Markts der Kulturbrauerei an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg. In der kalten Jahreszeit können sich Besucher dort an Feuerkörben wärmen und Spezialitäten an den verschiedenen Ständen und Foodtrucks probieren.

Eltern und Kinder können sich am Sonntag von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr auf Spurensuche in den Grunewald begeben. Das Naturschutzzentrum Ökowerk am Teufelsberg zeigt, wie und wo Wildschweine, Dachse oder Grashüpfer zu dieser Zeit überwintern und welche Überlebensstrategien die Tiere verfolgen. Treffpunkt: Teufelsseechaussee 22 , 14193 Berlin. Kosten: Erwachsene 4 Euro, Kinder 3 Euro, Familien 10 Euro. Weitere Informationen unter www.oekowerk.de, Telefon: 030 3000050.

Tipps für diejenigen, die der Kälte entfliehen wollen

Wem es draußen zu kalt ist, der kann sich in einem der vielen Berliner Restaurants mit Kamin aufwärmen. Ideal dafür ist das Châlet Suisse im Grunewald. Auf der Terrasse flackern die Flammen in Feuerschalen, zu trinken gibt es Glühwein oder Eierlikörpunsch. Innen knistert der Kamin. Die Gerichte werden aus saisonalen Zutaten der Region gekocht: Empfohlen werden Original Schweizer Käsefondue, Raclette oder Wildgerichte. Châlet Suisse: Im Jagen 5, 14195 Berlin. Telefon: 030 8326362, weitere Informationen unter www.chalet-suisse.de.

Nach einem Zoobesuch bei arktischen Bedingungen knackt das Holz im Café am Neuen See besonders verlockend. Bei romantischem Kerzenlicht werden hausgemachter Kaiserschmarrn, hauchdünne Pizzen aus dem Steinofen, Gänsebraten oder Wildbratwürste serviert. Café am Neuen See: Lichtensteinallee 2, 10787 Berlin. Telefon: 030 2544930, weitere Informationen unter www.cafeamneuensee.de.

Wen in Prenzlauer Berg die abendliche Kälte überfällt, der kann sich am Arnimplatz bei vollem georgischem Rotwein am Kaminfeuer aufwärmen. Das Restaurant Tbilisi bietet Grillspezialitäten vom Lavastein und georgische Spezialitäten wie Tabaka – mariniertes Hähnchen mit frischem Grillgemüse und Babykartoffeln – oder frische gebackene Käseteigtaschen Chatschapuri. Ein Natursteinkamin verbreitet Wärme und Duft. Restorani Tbilisi: Schönfließer Straße 15, 10439 Berlin. Telefon: 030 23927015, weitere Informationen unter www.restorani-tbilisi.de.

Im Kinosaal und im Theater lässt sich das Winter-Wochenende auch ganz gut aushalten. Am Publikumssonntag der Berlinale werden zahlreiche Festivalfilme aus den verschiedenen Sektionen nochmals gezeigt. Dazu gehört auch der Wettbewerbsfilm "3 Tage in Quiberon", der das widersprüchliche, facettenreiche Wesen von Romy Schneider zeigt.

Lachen bringt nachweislich gute Laune. Sollte trotz Sonnenscheins noch Rest-Winterblues vorhanden sein, lohnt ein Besuch in der Bar jeder Vernunft an der Wilmersdorfer Schaperstraße. Am Freitag, Sonnabend und Sonntag beansprucht dort Wahlberlinerin und Youtube-Star Idil N. Baydar, bekannt als Jilet Ayse, in "Ghettolektuell" mit überspitzen Klischees charmant und schonungslos die Lachmuskeln.

Sollten diese Empfehlungen nicht reichen: Fragen Sie einen Experten im nächsten Reisebüro. Denn in New York beispielsweise werden aktuell ungewöhnlich milde Temperaturen von 24 Grad gemessen – fast schon Sommer!