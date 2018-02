Wie die Berliner Wasserbetriebe Flüchtlinge ausbilden wollen

"Informationstechnik und Programmieren, da will ich hin, das ist die Zukunft!" Was wie die Worte eines überambitionierten Informatikstudenten klingt, ist in Wirklichkeit die Aussage von Weam Shaeb (22) aus Aleppo (Syrien). Sie ist eine von elf Teilnehmern des Horizonte-Programms der Berliner Wasserbetriebe, die bereits seit 2016 jungen Menschen mit Flüchtlingshintergrund oder schwierigen Bildungsbiografien auf eine Ausbildung in dem Unternehmen vorbereitet.

Die junge Weam für den Betrieb gewinnen zu können, macht die Ausbilder besonders stolz, denn sie ist die erste Frau in einem Programm für technische Berufe. Das sah vor einigen Monaten bei ihr noch anders aus. Bevor Weam vor zweieinhalb Jahren vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland flüchtete, studierte sie in Aleppo Englische Literatur. In ihrer jetzigen Heimat belegte sie dann neben dem Deutschunterricht auch einen Programmierkursus. Durch eine Beratungsstelle für Flüchtlinge ist sie auf diese Position bei den Berliner Wasserbetrieben (BWB) aufmerksam geworden und war sofort angetan. "Ich will mich über den technischen Bereich an die IT ranarbeiten und eventuell nach der Ausbildung hier noch studieren."

"Vielfalt im Betrieb ausbauen"

Im Jahr 2015 wurde das Horizonte-Programm ins Leben gerufen. Das Ziel: Integration und Perspektiven für Bewerber mit schwierigen Voraussetzungen auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen. Seit Anfang Februar dieses Jahres haben elf Männer und Weam zum dritten Mal mit dem Programm begonnen. Fünf der Männer stammen aus Berlin, die anderen sechs aus Syrien, Dubai und Eritrea. Wer alles erfolgreich durchläuft, bekommt einen Ausbildungsplatz angeboten – zusätzlich zu den 80 Stellen, die das Unternehmen ohnehin jedes Jahr vergibt.

"Wir wollen damit die Vielfalt in unserem Betrieb ausbauen und stabilisieren", sagt Kerstin Oster, Personalvorständin der Berliner Wasserbetriebe. "Zudem haben wir so die Möglichkeit, dem Fachkräftemangel entgegenzusteuern und uns als attraktiver Arbeitgeber zu etablieren." Von dem Erfolg des Programmes sind Frau Oster und ihre Kollegen überzeugt. In den vergangenen Jahren haben insgesamt 17 von 24 Horizonte-Teilnehmern eine Ausbildung ergattern können, zum Beispiel als Mechatroniker oder IT-Systemelektroniker.

Seit 2010 werden vor allem Schulabbrecher oder Absolventen mit schlechtem Abschluss für das Programm fit gemacht. 2016 wurde es dann um sechs Plätze für Menschen mit Flüchtlingshintergrund erweitert. Die ersten Absolventen bereiten sich gerade auf die Abschlussprüfungen vor. Die jetzigen Teilnehmer sollen dann im August ihre Ausbildungen beginnen.

Startschwierigkeiten hier, Übermotivation dort

Das Horizonte-Programm dient in erster Linie der Kompetenzfindung und der Grundqualifikation im technischen Bereich. Die Teilnehmer durchlaufen alle Stationen des Unternehmens zweimal. Zudem werden sie in den Fächern Deutsch, Mathematik, Physik sowie Wirtschaft und Soziales geschult, in dem unter anderem allgemeines Politikverständnis gelehrt wird.

An der Werkbank stehen die Anwärter dann unter dem kritischen Blick von Ausbilder Amine El Aryf (30). Seit drei Monaten ist er mit dem Projekt vertraut und kennt die meisten gerade mal ein paar Tage. "Alle sind überaus motiviert und ambitioniert", so der Anlagenmechaniker, ein gebürtiger Marokkaner. Er kann bei Sprachbarrieren weiterhelfen und hat ein ähnliches Programm in Hamburg geleitet.

Er weiß, dass es auch immer eine Frage des jeweiligen Bewerbers ist, ob er das Programm besteht. "Manche brauchen eine Weile um reinzukommen. Wir fragen dann, willst du das hier auch wirklich? Wieder andere sind übermotiviert und kaum zu bremsen. Sie wollen immer gleich 'richtig loslegen'." El Aryf ist nicht nur für die Geflüchteten der erste Ansprechpartner, sondern auch für alle weiteren Anwerber aus dem Programm, etwa die mit einem schwierigen schulischen Lebenslauf.

Einer von ihnen ist Yves-Jeremy D. (16). Sein Schulalltag bestand vor allem aus Zuspätkommen oder gar nicht erst zu erscheinen. Für die Schule zu büffeln fiel ihm schwer. Er war oft lust- und motivationslos. Und Hausaufgaben waren gar nicht sein Fall. Seit drei Wochen ist er jetzt im Horizonte-Programm. "Seitdem klappt alles wie am Schnürchen. Ich bin bislang nicht einmal zu spät gekommen", sagt er.

Was für andere selbstverständlich ist, war für Yves-Jeremy aber immer eine große Hürde. "Es ist weniger der Wille als die fehlende Motivation gewesen", sagt er selbstkritisch. Den mittleren Schulabschluss bekam er gerade so mit Note 4,0. Für eine Ausbildung sah es mit den Leistungen schlecht aus. Dutzende Bewerbungen hat er geschrieben – erfolglos. Die Fehlzeiten in den Zeugnissen haben es zusätzlich erschwert. Selbst Bitten um ein Praktikum kam man nicht nach. "Irgendwann dachte ich mir, kann man wirklich so oft Pech haben? Über das Jobcenter habe ich dann von dem Programm erfahren."

Die Teamarbeit klappt für Yves-Jeremy hier super und auch mit der Pünktlichkeit läuft es rund, sagen seine Ausbilder. "All das ist für mich jetzt kaum mehr ein Problem, weil ich hier einen Ansporn habe." Ausbilder El Aryf ergänzt: "Wenn jemand das nötige Interesse mitbringt, ist der in der Lage alles zu lernen."