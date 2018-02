Umweltsenatorin hofft auf baldige Klarheit über Fahrverbote

Berlins Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos) hofft auf baldige rechtliche Klarheit über die Frage von Diesel-Fahrverboten. "Wir brauchen Rechtssicherheit, welche Maßnahmen zulässig sind, um die Gesundheit vieler tausend Berlinerinnen und Berliner vor den Gefahren durch Stickoxide zu schützen", erklärte sie am Donnerstag. "Es bleibt zu hoffen, dass diese Rechtssicherheit am Dienstag hergestellt wird."

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelte am Donnerstag über Diesel-Fahrverbote für bessere Luft in Städten, vertagte sein Urteil aber auf den kommenden Dienstag. Es geht um die Frage, ob Städte Fahrverbote für Dieselfahrzeuge nach geltendem Recht eigenmächtig anordnen können - oder ob es neue, bundeseinheitliche Regelungen geben muss, um Schadstoff-Grenzwerte einzuhalten.