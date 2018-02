Mann gesteht Tötung eines Bekannten: Polizei findet Leiche

Berlin. In einem Wohnhaus in Berlin-Pankow hat die Polizei eine Leiche gefunden. Ein 53 Jahre alte Bewohner des Hauses in der Thulestraße sei festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Festgenommene habe einem Bekannten am Morgen erzählt, er habe einen 67-Jährigen getötet. Daraufhin habe der Bekannte die Polizei alarmiert. Die 3. Mordkommission des Landeskriminalamts ermittelt. Eine für Donnerstag angesetzte Obduktion soll Erkenntnisse über die Identität des Toten liefern.

( dpa )