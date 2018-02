Markierung von Radspur nach tödlichem Unfall vorgezogen

Berlin. Knapp einen Monat nach dem tödlichen Unfall einer Radfahrerin in Berlin-Schöneberg ist die Radspur an der gefährlichen Kreuzung neu markiert und rot gefärbt worden. Die Arbeiten wurden auf Bitte der zuständigen Straßenverkehrsbehörde "Verkehrslenkung Berlin" vorgezogen, wie das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Eigentlich erlaube die derzeitige Witterung - insbesondere die Außentemperatur - es nicht, Fahrbahnen zu markieren. Dies sei daher zunächst provisorisch erfolgt und werde voraussichtlich nach dem 1. April fertiggestellt, hieß es. Angaben zu den Kosten lagen zunächst nicht vor.

Am 23. Januar war eine Fahrradfahrerin in dem gefährlichen Kreuzungsbereich bei einem Unfall mit einem Lastwagen getötet worden. Die 53-Jährige war das erste Todesopfer im Berliner Straßenverkehr in diesem Jahr. Das "Netzwerk Fahrradfreundliches Tempelhof-Schöneberg" hatte die "unübersichtliche Führung des Radverkehrs" kritisiert. Die Kreuzung habe längst sicherer gemacht werden sollen, hieß es nach dem Unfall. Der Fahrradclub ADFC hat an dem Unglücksort ein weißes Fahrrad zum Gedenken an die Verunglückte aufgestellt.

( dpa )