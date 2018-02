Mit dem Rad „Warmgefahren“: Kältehilfe für Obdachlose

Berlin. Die Temperaturen draußen sind eisig – und es soll noch kälter werden. Das ist vor allem für Obdachlose ein Problem. Dem will der Kältebus der Berliner Stadtmission entgegenwirken. Aber auch die beiden Initiatoren des Projektes "Warmgefahren", Elias Dege (21) und Frederyk Bieseke (25), engagieren sich für Obdachlose, die jetzt wieder zunehmend der Kälte ausgesetzt sind.

Zwei- bis dreimal die Woche verteilen die jungen Männer warme Kleidung und Getränke, Schlafsäcke und Hygieneartikel an Obdachlose. Mit dem Lastenrad sind sie flexibel und können beispielsweise auch Parks gut erreichen. In direktem Kontakt mit den Menschen schenken sie ihnen Aufmerksamkeit und erfüllen manchmal auch Wünsche, indem sie ihnen Bücher bringen. "Wir fahren auch die Herzen warm", sagt Elias Dege.

Schätzungen zufolge leben zwischen 6000 und 11.000 Menschen in Berlin auf der Straße. Elias Dege bedauert, dass viele Menschen einfach an den Bedürftigen vorbeigehen. Auch Bieseke meint: "Es werden immer mehr Obdachlose – und denen gilt es auch zu helfen". Denn obwohl es ein gutes Sozialsystem in Deutschland gebe, werden nicht alle erreicht. Obwohl es den beiden Radfahrern auch selbst manchmal kalt wird, wenn sie die Spenden ausfahren, treibt sie die Dankbarkeit der Menschen an. Dege und Bieseke wollen zeigen, dass auch unkomplizierte Hilfe möglich ist. Elias Dege als angehender Architekturstudent und Frederyk Bieseke als angehender Tischler wollen das Problem Obdachlosigkeit direkt, aber auch nachhaltig angehen. Die WG-Mitbewohner aus Prenzlauer Berg fahren häufig in ihrem eigenen Kiez die Sachspenden aus, nehmen aber auch Hinweise auf hilfsbedürftige Menschen gerne entgegen – und schwingen sich auf den Fahrradsattel. "In Spandau waren wir zwar noch nicht, aber da werden wir auch bald hinfahren."

Im November 2017 haben die zwei das Projekt ins Leben gerufen. Unterstützung in Form von Sachspenden erhalten sie großenteils von der Berliner Obdachlosenhilfe, aber auch von Privatpersonen. Die Lastenräder sind geliehen von dem Leihsystem Velogut. Zudem haben die Warmgefahren-Initiatoren ein Crowdfunding für eigene Lastenräder gestartet, das noch bis 5. April auf der Webseite www.startnext.com/warmgefahren läuft.

Auch für den Sommer haben Dege und Bieseke schon Ideen, sie planen den Aufbau einer mobilen Suppenküche. An Tatendrang und Motivation mangelt es den Begründern des Hilfsprojektes nicht: "Wir haben noch viel Energie."

Tel.: 030 50 57 80 60 (Mo-So 10-18 Uhr), E-Mail: info@warmgefahren.org, Spenden-Sammelstelle: Waldemarstraße 57, U Kottbusser Tor (Di + Do 13-18 Uhr)