Haschisch für den Eigenbedarf: 17-Jähriger festgenommen

Berlin. Ungewöhnliches Gepäck mit zweifelhafter Erklärung: Die Bundespolizei hat einen 17-Jährigen festgenommen, der ein Kilogramm Haschisch bei sich trug. Den Beamten sagte der Jugendliche, er habe die Drogen allein für seinen Eigenbedarf gekauft. In einem Tweet kommentierte die Bundespolizei das am Donnerstag mit den Worten: "Darf's ein bisschen mehr sein?"

Ein Zeuge hatte am Mittwochnachmittag drei Menschen beobachtet, die vor dem Bahnhof Gesundbrunnen ein Paket gegen ein Bündel Bargeld tauschten. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde der 17-Jährige wenig später im Bahnhof angetroffen. Neben dem Kilo Drogen hatte dieser auch ein Messer bei sich, das ebenfalls beschlagnahmt wurde. Er gab an, das Haschisch für 1250 Euro gekauft zu haben. Die Beamten übergaben den wegen zahlreicher Delikte bereits bekannten Jugendlichen an die Berliner Polizei.