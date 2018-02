Berlin-Podcast: Warum wir auf den großen Immobilien-Crash warten

Foto: Reto Klar

Direkt vom Kurfürstendamm in Berlin: Molle und Korn. Der Podcast von der Berliner Morgenpost.

Wir können es nicht mehr hören: Ja, die Mieten sind schon wieder um soundsoviel Prozent gestiegen, Wohneigentum ist für Normalbürger in Berlin unerschwinglich geworden. Unser Rezept: Hört auf, Euch drüber zu ärgern. Der große Crash rückt näher. Glaubt zumindest Sebastian.

Aufregen sollte man sich lieber darüber, dass in Berlin viel zu oft Fahrradwege nur auf die Straße gemalt statt gebaut werden. Das soll sich ändern, aber die seit Jahren vorliegende Idee der "Radbahn" unter der U1 bleibt weiter nur eine schöne Idee. Was tun gegen die vielen Verkehrstoten in der Stadt? Emina und Sebastian überlegen.

Kontrovers diskutieren die beiden Redakteure über das Thema Burka. Was sagt es aus, wenn Frauen derart vollverschleiert durch Berlin laufen? Diese Woche wurde eine Burka-Trägerin von einer Frau angegriffen. Dass das zu verurteilen ist, ist klar. Was aber geht in Tätern vor, die solche Gewalttaten begehen und sich teilweise ausgerechnet als Vorkämpfer für Frauenrechte sehen?

Derzeit zieht die Berlinale wieder Filmstars in die Stadt. Aber das Festival hat, so sagen Kritiker, an Strahlkraft verloren. Lohnt sich ein Besuch? Emina und Sebastian sind da unterschiedlicher Meinung.

In einem aber sind die beiden sich wieder vollkommen einig: Die Parkraumbewirtschaftung ist so, wie sie in Berlin praktiziert wird, eine bürokratische Frechheit. Das sehen offenbar auch einige Leser und Hörer so. Zum Wohl!

