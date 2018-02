Berlin. Ein dreijähriger Junge hat sich in Berlin-Gatow beim Spielen mit einem Feuerzeug verletzt. Das Kind soll ersten Angaben zufolge am Mittwochnachmittag unbeaufsichtigt in einem Raum einer Flüchtlingsunterkunft im Waldschluchtpfad mit dem Feuerzeug gespielt haben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei geriet die Hose des Kindes in Brand. Der Junge rannte auf den Flur, wo Mitbewohner die Flammen löschten. Das Kind kam mit Brandverletzungen in eine Klinik.

( dpa )