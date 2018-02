Wohnung angezündet? 48-Jähriger kommt vor Gericht

Eine Statue der Justitia mit einer Waage in ihrer Hand.

Berlin. Weil er in seiner früheren Wohnung in Berlin-Spandau ein Feuer gelegt und Geld von seiner Versicherung erschlichen haben soll, muss sich ein 48-Jähriger ab heute vor dem Landgericht verantworten. Bei dem Brand im November 2016 waren keine Menschen zu Schaden gekommen. Die Wohnung allerdings soll laut Ermittlungen nicht mehr bewohnbar gewesen sein. Der Angeklagte habe diesen Zustand absichtlich herbeigeführt. Bei einer Begehung der Wohnung am nächsten Tag soll er zudem wahrheitswidrig den Diebstahl mehrerer Gegenstände aus seiner Wohnung angezeigt haben. Der 48-Jährige habe außerdem von seiner Versicherung 3000 Euro ergaunert.

( dpa )