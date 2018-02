Showdown für den Diesel – auch in Berlin?

Fett und rot prangt der Hinweise auf der Website des Bundesverwaltungsgerichtes: Wegen Platzmangels werden für die Verhandlung "BVerwG 7 C 26.16" keine Teilnahmewünsche mehr berücksichtigt. Das Interesse überrascht nicht. Hinter "BVerwG 7 C 26.16" verbirgt sich ein Prozess, der das Leben von Millionen Menschen verändern könnte. Am Donnerstag wird in Leipzig entschieden, ob und von wem Diesel-Fahrverbote verhängt werden dürfen. Das Urteil hätte auch Folgen für Berlin. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Um was geht es genau?

Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in letzter Instanz, ob zwei bereits getroffene Urteile rechtens sind. In Düsseldorf und Stuttgart hatten jeweils Verwaltungsgerichte 2016 und 2017 entschieden, dass die Städte den Grenzwert von 40 Mi­krogramm Stickstoffdioxid (NO 2 ) im Jahresmittel einhalten müssen, um ihre Luftreinhaltepläne einzuhalten – was sie bislang nicht schaffen. Fahrverbote könnten dafür die Lösung sein, hieß es in beiden Städten. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe. Konkret geht es in Leipzig auch darum, ob der Bund oder Länder und Kommunen die Kompetenz haben, Fahrverbote auszusprechen.

Was bedeutet das Urteil für Berlin?

Auch Berlin wurde von der Umwelthilfe angeklagt. Rechtsanwalt Peter Kremer, der die Organisation im Prozess vertritt, rechnet mit einer Verhandlung noch vor der Sommerpause. Dann wird entschieden, ob Berlin Fahrverbote als Maßnahme in seinen Luftreinhalteplan aufnehmen muss. Das Berliner Verwaltungsgericht will aber explizit das Urteil aus Leipzig abwarten. Sollte das Bundesverwaltungsgericht entscheiden, dass Länder und Kommunen Diesel aus den Städten verbannen dürfen, könnten die Verbote gerichtlich verhängt werden – sofern der Senat sie nicht selbst anordnet. Wird der Bund in die Pflicht genommen, müsste wohl die blaue Plakette folgen. Sie könnte innerhalb von Umweltzonen nur an Fahrzeuge vergeben werden, die bestimmte Abgasrichtwerte einhalten. Anwalt Kremer geht davon aus, dass die Umwelthilfe den Prozess in Berlin gewinnen würde.

Ist die Klage gerechtfertigt?

Ja. Denn die Abgase sind gefährlich, können unter anderem die Atemwege schädigen – und zum Tod führen. Etwa 11.400 Menschen sollen 2015 laut einer US-Studie in der EU wegen nicht eingehaltener Abgasgrenzwerte vorzeitig gestorben sein. Die giftigen Stickoxide in der Luft stammen in Berlin zu 80 Prozent von Dieselmotoren. Und auch in der Hauptstadt werden die NO 2 -Grenzwerte nicht eingehalten. An fast allen Messstellen gab es im vergangenen Jahr sogar deutliche Überschreitungen. Besonders betroffen sind etwa die Gegend um den Görlitzer Bahnhof, der Kurt-Schumacher-Damm, der Kaiser-Wilhelm-Platz in Schöneberg, der Hardenbergplatz am Zoo oder die Leipziger Straße. Die Liste ließe sich endlos weiterführen.

Wie viele Fahrzeuge wären in Berlin voraussichtlich betroffen?

Von den rund 1,2 Millionen zugelassenen Autos ist jedes vierte ein Diesel. Doch nur etwas mehr als die Hälfte davon verfügt über die Abgasnorm Euro 6, die es mindestens brauchen wird, um etwa die blaue Plakette zu bekommen. Die Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) sorgt sich um die Wirtschaft. 40 Prozent der Fahrzeuge von Unternehmen und Betrieben seien Diesel. Das Problem: Die meisten Nutzfahrzeuge gibt es nicht mit elektrischem Antrieb, eine Umrüstung auf Erdgas ist extrem teuer. Die Berliner Handwerkskammer fordert Nachrüstungen für alle Fahrzeuge mit Euro 5 und 6. Die Kosten sollen der Bund und die Hersteller tragen. Auch der Senat fordert das. Doch die Unternehmen weigern sich bislang, die Kosten für die teuren Hardware-Nachrüstungen zu tragen. Möglich ist, dass es für den Wirtschaftsverkehr, aber auch für Polizei, Feuerwehr und BVG-Busse Ausnahmeregelungen gibt.

Wer wäre noch betroffen?

Neben der Wirtschaft hätten vor allem Pendler das Nachsehen. Da Fahrverbote wohl vor allem innerhalb des S-Bahn-Ringes verhängt würden, müssten sie ihre Autos abstellen und in Bus und Bahn umsteigen. Ob S-Bahn und BVG diesen Anstieg an Fahrgästen meistern können, ist zweifelhaft.

Wie würde ein Fahrverbot in der Praxis aussehen?

Das ist vollkommen unklar. Ein flächen­deckendes Verbot wird es wohl nicht geben. So sind zum Beispiel Autobahnen von Fahrverboten ausgenommen, auf der Stadtautobahn haben Diesel also nichts zu befürchten. Möglich ist auch, dass nur bestimmte, besonders betroffene Straßen ausgewiesen werden. Diskutiert wird auch, wie sich die Verbote durchsetzen lassen. Wenn nur bestimmte Straßen gesperrt sind, würden andere durch die Umfahrung überlastet. Es müssten Tausende Schilder aufgestellt werden, um die entsprechenden Zonen zu kennzeichnen. Und fraglich ist auch, ob die Einhaltung des Verbotes kontrollierbar ist. Polizei und Ordnungsämter sind jetzt schon überlastet. Am liebsten wäre dem Land deshalb eine bundesweite blaue Plakette.

Wie lassen sich Fahrverbote vermeiden?

Tatsächlich wohl nur durch bessere Luft. Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) will Fahrverbote nicht ausschließen, hält sie aber für das letzte Mittel. Bei der derzeitigen Fortschreibung des Luftreinhalteplans untersucht die Verkehrsverwaltung die Wirkung diverser Maßnahmen auf die Luftqualität – ohne Fahrverbote. Auf dem "Diesel-Gipfel" wurden im Januar im Rahmen eines Zehn-Punkte-Plans kurzfristige Maßnahmen beschlossen. So soll ein günstigeres Jobticket mehr Pendler in die öffentlichen Verkehrsmittel bringen. Für die Umrüstung von Taxis soll es Prämien geben, auch die BVG soll beim Einbau von Filtern in ihre Flotte unterstützt werden, ebenso der Wirtschaftsverkehr.