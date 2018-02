Jugendämtern der Bezirke fehlen Sozialarbeiter

In vielen Berliner Jugendämter bleiben offene Stellen des Regionalen Sozialpädagogischen Dienstes (RSD) unbesetzt – schlicht weil es an Personal fehlt. So sind in Charlottenburg-Wilmersdorf bei 65 Stellen nur 51 Mitarbeiter im Einsatz. 14 Stellen liegen also brach, weil sich kein Personal findet.

Ähnlich unterbesetzt geht es auch in anderen Bezirken zu: In Spandau fehlen zehn Mitarbeiter, in Marzahn-Hellersdorf 14, in Pankow 13. Das zeigen aktuelle Zahlen der Senatsverwaltung für Jugend. Am besten sieht die Lage noch in Kreuzberg-Friedrichshain und in Neukölln aus, wo lediglich vier Jugendamtsstellen auf Mitarbeiter warten. Im Durchschnitt aber bleiben berlinweit 15 Prozent dieser Arbeitsplätze vakant. Gefragt sind Sozialarbeiter für den Jugendbereich.

Welche Folgen das haben kann, zeigt sich momentan in Tempelhof-Schöneberg. Dort sind eigentlich 90 Mitarbeiter für den Regionalen Sozialpädagogischen Dienst geplant. Doch 25 Stellen warten auf Bewerber. Deshalb muss nun die Sprechstunde jeweils eine Woche pro Monat ausfallen. "In der Zeit müssen unsere Mitarbeiter Liegengebliebenes aufarbeiten", so Bezirksstadtrat Oliver Schworck (SPD). Der RSD ist das Herzstück eines Jugendamtes. Er greift ein, wenn Familien Probleme haben, soll beispielsweise unterstützen, wenn sie kurz vor der Obdachlosigkeit steht, oder schützen, wenn Kinder Gewalt ausgesetzt sind.

Forderung nach einem Quereinstieg wie bei Lehrern

Bezirksstadtrat Schworck spricht von einem "Teufelskreis", in dem sich sein Jugendamt inzwischen befände. Denn ausgebildete Sozialpädagogen sind in der Stadt gefragte Mitarbeiter, der Bedarf hat sich in den vergangenen Jahren stark erhöht. Inzwischen werden Sozialpädagogen dank Inklusion verstärkt in Schulen gebraucht oder auch in der Flüchtlingshilfe, wo gerade Minderjährige sehr betreuungsintensiv sind.

Die Bezirke müssen also regelrecht um Kandidaten werben, um sie für eine Stelle im öffentlichen Dienst in ihren Ämtern zu gewinnen. Wenn die Bewerber aber sehen, wie viele Stellen unbesetzt sind, wandern sie lieber in andere Bezirke ab, wo der Zeit- und Arbeitsdruck nicht so groß erscheinen. So hatte man in Tempelhof-Schöneberg nach einer Ausschreibung für 25 Stellen lediglich acht Bewerber, von denen nur sechs infrage kamen. Einen Vertrag unterschrieben haben am Ende drei.

Deshalb gibt es Forderungen, ähnlich wie bei den Quereinsteigern unter Lehrern, auch unter den Sozialpädagogen einen Seiteneinstieg möglich zu machen. "Wir haben kein finanzielles, sondern ein Besetzungsproblem", sagt Schworck. Damit geht die Forderung an Jugendsenatorin Sandra Scheeres (SPD), hier einzugreifen und für Neuregelungen zu sorgen. Bislang sind die Bezirke zwar für die Anwerbung von RSD-Mitarbeitern zuständig, aber sie haben wenig Spielraum, finanziell oder anders zu locken.

