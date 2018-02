Kriminalität Schröter besucht Flüchtlingsunterkunft in Doberlug-Kirchhain

Doberlug-Kirchhain. Nach gewalttätigen Auseinandersetzungen in einer Flüchtlingsunterkunft in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) kommt Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) heute zu einem Gespräch in die Stadt. Er trifft sich mit Vertretern der Stadtverwaltung, der Polizei und des Deutschen Roten Kreuzes, wie das Ministerium ankündigte.

In den vergangenen Wochen waren Bewohner der Unterkunft mehrfach aufeinander losgegangen. Zwei Männer aus dem Tschad hatten vor zwei Tagen bei einem Angriff mit einer Eisenstange Platzwunden am Kopf erlitten. Das Heim, eine Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt, liegt auf einem ehemaligen Kasernengelände.

Der Stadtverwaltung zufolge gibt es nicht nur in der Unterkunft selbst Probleme, sondern auch rund um ein Einkaufszentrum. Händler beklagten Diebstähle und Trinkgelage. Die Vorfälle hätten sich Anfang und Mitte Januar gehäuft.

( dpa )