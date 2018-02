Auch Berliner Gewerkschaften wollen flexible Arbeitszeiten

Berlin. Nach der Einigung der Tarifparteien in der Metallindustrie fordern auch andere Branchen die Flexibilisierung der Arbeitszeit für ihre Beschäftigten. "Dieser Abschluss ist vorbildlich und wird auch Auswirkungen auf uns haben", sagt die Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten (NGG), Petra Schwalbe. "Allerdings brauche ich Arbeitgeber, die das mitmachen." Anders als die Metallbranche seien die Einzelbranchen in der NGG, wie Bäcker, Fleischer und Brauer, in der Regel kleinteiliger. "Da sind derartige Arbeitszeitmodelle schwieriger umzusetzen", sagt Schwalbe. Dennoch werde die NGG künftig versuchen, eine befristete Arbeitszeitreduzierung auch in ihren Branchen durchzusetzen.

Auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi begrüßt die Einigung auf flexible Arbeitszeitmodelle. "Wir stehen dem nicht negativ gegenüber, aber man muss sehen, auf welche Branchen das übertragbar ist", sagt Verdi-Sprecher Andreas Splanemann. Verschiedene Arbeitszeitmodelle seien seit Langem in der Diskussion, wie die Möglichkeit, Stunden anzusparen, um früher in Rente gehen zu können. Aber in bestimmten Bereichen könnte es sich auch negativ auswirken. "Wenn jemand im öffentlichen Dienst in Teilzeit geht und trotzdem die gleiche Anzahl Akten auf den Tisch bekommt, dann wäre das ein Nachteil", sagt Splanemann.

4,3 Prozent mehr Lohn

In der Nacht zu Dienstag hatte sich die IG Metall mit den Arbeitgebern über einen neuen Tarifvertrag verständigt. Demnach bekommen die 100.000 in der Region Beschäftigten mehr Geld und können ihre Arbeitszeit befristet reduzieren. Die Löhne und Gehälter steigen zum 1. April um 4,3 Prozent, für die Monate Januar bis März gibt es eine Einmalzahlung von 100 Euro. In einer zweiten Stufe werden von 2019 an ein jährliches tarifliches Zusatzgeld von 27,5 Prozent eines Monatseinkommens und ein Festbetrag von 400 Euro gezahlt.

Als Gegenleistung für eine mögliche Ausweitung des Arbeitsvolumens können die Arbeitnehmer künftig ihre Wochenarbeitszeit befristet auf bis zu 28 Stunden reduzieren. Voraussetzung für die Erfüllung dieser Vereinbarungen ist jedoch, dass die Betriebe sie sich wirtschaftlich leisten können.

Für den DGB ist der Abschluss in der Metallindustrie Ausdruck eines grundsätzlichen Umdenkens bei den Tarifparteien. "Da gibt es eine neue Entwicklung", sagt der DGB-Chef in Berlin und Brandenburg, Christian Hoßbach. "Die Menschen legen zunehmend Wert darauf, Leben und Arbeit unter einen Hut zu bekommen." Der Metallabschluss sei anspruchsvoll. "Wenn eine so große Branche wie die Metallindustrie so etwas vereinbart, strahlt das mit Sicherheit auf andere Branchen aus", so der DGB-Chef.

Die befristete Reduzierung der Arbeitszeit war lange umstritten. Die damalige Bundesarbeitsministerin An­drea Nahles (SPD) war mit einem Gesetzentwurf in der Koalition gescheitert. "Die überaus komplexe Einigung bedeutet eine schmerzhafte Kostenbelastung", sagte der Verhandlungsführer der Metall-Arbeitgeber, Stefan Moschko, am Dienstag. "Doch die außerordentlich lange Laufzeit von 27 Monaten fängt das teilweise auf und bringt Planungssicherheit für unsere Unternehmen und unsere Mitarbeiter." Insbesondere mittelständische Unternehmen gewinnen nach Ansicht der Arbeitgeber Spielraum und Flexibilität. Viele Beschäftigte wünschten, mehr arbeiten zu können.

Mehr Mitsprache für Betriebsräte bei Personal

Die vorangegangenen drei Verhandlungsrunden waren ohne Ergebnis geblieben. Tausende Metaller hatten während des Tarifkonfliktes in Warnstreiks ihren Forderungen Nachdruck verliehen, zuletzt mit einem ganztägigen Ausstand. Die nun erzielte Einigung basiert auf dem Modellabschluss der Metallindustrie in Baden-Württemberg. Die Einigung in der Metallbranche enthält weitere, komplizierte Arbeitszeitregelungen.

Beschäftigte, die Kinder erziehen, Angehörige pflegen oder in Schicht arbeiten, können sich statt des neuen tariflichen Zusatzgeldes sechs freie Tage erkaufen und erhalten vom Betrieb zusätzlich zwei Tage. Die Mitarbeiter, die diese drei Kriterien nicht erfüllen, können ebenfalls sechs freie Tage erkaufen, unterliegen jedoch einer Quotenregelung von zehn Prozent. Für die künftige Personalplanung erhalten die Betriebsräte deshalb ein verstärktes Mitspracherecht. Die IG Metall hatte ursprünglich sechs Prozent gefordert.

