Der neue Lärm-Atlas der Berliner Morgenpost: Was Mieter und Eigentümer für mehr Ruhe tun können. Die wichtigsten Fragen und Antworten

Experten-Tipps Wie man sich gegen den Lärm in Berlin wappnen kann

Der Lärm-Atlas von Berlin zeigt: Es ist laut in der Stadt. Lärm gehört neben der Luftverschmutzung zu den größten Umweltbelastungen. Die Berliner Morgenpost hat nachgefragt beim Mieterverein, beim Eigentümerverein, bei der Investitionsbank Berlin (IBB), bei der Senatsumweltverwaltung und beim Umweltbundesamt, ob es ein Recht auf weniger Lärm gibt und Förderprogramme, um ihn zu minimieren.

Herr Wild, haben Mieter einen Anspruch auf Lärmschutz?

Reiner Wild, Geschäftsführer des Mietervereins : Nein, im Allgemeinen wurde die Wohnung so gemietet, wie sie ist. Anders ist das natürlich in Gebieten, wo beispielsweise Flughäfen sind.

Liegt bei lautem Straßenverkehr nicht ein Mangel der Mietsache vor?

Nein, normaler Straßenverkehr hat keine Auswirkung auf die Miethöhe. Verkehrslärm mindert aber den Wohnwert und kann sich bei Mieterhöhungsverlangen zulasten des Eigentümers auswirken.

Wie sieht es bei Baustellen auf dem Nachbargrundstück aus oder wenn das eigene Mietshaus saniert wird?

Bei Baustellen auf Nachbargrundstücken gibt es Probleme in der Rechtsprechung. Wenn der Mieter erwarten konnte, dass das Grundstück bebaut wird, hat er keinen Minderungsanspruch. Bei Sanierungen im eigenen Haus hat er aber Anspruch, die Miete zu mindern.

Was können denn die Hauseigentümer gegen den Lärm tun?

Dieter Blümmel, Sprecher des Vereins "Haus & Grund Berlin" : Wenig, denn der Lärm kommt von draußen. Wir erzeugen ihn alle. Es gibt seit Jahren ein Austauschprogramm für bessere Fenster, die bezuschusst werden. Lärmschutzfenster sind aber eine Modernisierungsmaßnahme, die die Miete erhöht. Und es gibt Mieter, die das nicht möchten.

Bietet die IBB Förderprogramme gegen Lärm?

Uwe Sachs, Sprecher der IBB : Lärmschutzmaßnahmen können über das Programm "IBB Wohnraum modernisieren" gefördert werden. Es ist sowohl von selbst nutzenden Wohneigentümern wie auch von Vermietern/Investoren nutzbar. Es beinhaltet zinsgünstige Darlehen bis zu 100.000 Euro je Wohneinheit. Die Kosten werden bis zu 100 Prozent finanziert. Weitere Informationen finden Interessierte unter: www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnraum-modernisieren.html.

Wie fördert Berlin Maßnahmen gegen den Lärm?

Matthias Tang, Sprecher der Senatsumweltverwaltung: Für Wohngebäude an sehr lauten Straßen und Schienenwegen der BVG (oberirdisch) fördert das Land Berlin den Einbau von Schallschutzfenstern im Rahmen des Berliner Schallschutzfensterprogramms (in 2018 mit 875.000 Euro). Überall dort, wo auch künftig die Schwellenwerte des aktuellen Lärmaktionsplans überschritten werden, tagsüber 70 Dezibel oder nachts 60 Dezibel, kommen sogenannte passive Maßnahmen wie die Verbesserung der Schalldämmung der Fenster in Betracht. Eigentümer können dort Schallschutzfenster einbauen lassen.

Und was wird noch gefördert?

Gefördert wird auch der Einbau von Schallschutz-Außentüren und Zusatzeinrichtungen wie schallgedämmten Lüftungsanlagen sowie die Runderneuerung berlintypischer Holzkastendoppelfenster, wenn diese anschließend die erforderliche Schalldämmung erreichen. Ausgenommen von der Förderung sind Anrainer von Autobahnen und Schienenwegen, für die bereits Bundesprogramme zur Lärmsanierung bestehen.

Wie hoch sind die Förderbeträge?

Der Förderbetrag beträgt bei Fenstern und Türen 300 Euro je Quadratmeter Einbaufläche für die Schallschutzklasse 4 und 400 Euro je Quadratmeter Einbaufläche für die Klasse 5. Die akustische Sanierung von berlintypischen Holzkastendoppelfenstern wird mit 400 Euro je Quadratmeter Einbaufläche gefördert, Lüftungseinrichtungen mit einer Pauschale von jeweils 250 Euro pro Raum (Schlafzimmer und Kinderzimmer). Die Förderung ist auf maximal 90 Prozent der anerkannten Aufwendungen und auf 10.000 Euro pro Wohnung begrenzt.

Gibt es beim Bund Förderprogramme für Lärmschutz?

Martin Ittershagen, Sprecher des Umweltbundesamtes: Für den Lärmschutz an bestehenden Straßen und Schienenwegen existieren nur freiwillige Lärmsanierungsprogramme der Baulastträger. Für das Lärmsanierungsprogramm werden seit 2006 jährlich 50 Millionen Euro bereitgestellt, die insbesondere für Lärmschutzwände und –fenster sowie lärmarme Fahrbahnbeläge verwendet werden. Die meisten Länder haben für ihre Landstraßen ähnliche Lärmschutzregelungen getroffen. Lärmsanierungen an Gemeindestraßen werden dagegen bislang nur in geringem Umfang durchgeführt, weil den kommunalen Baulastträgern dafür oft die Mittel fehlen. Analog zu den Bundesfernstraßen bestehen auch für die Eisenbahnstrecken des Bundes freiwillige bauliche Lärmschutzregelungen. Hier führt der Bund das freiwillige Sanierungsprogramm durch, für jährlich über 100 Millionen Euro.