Nach dem Tod einer Fußgängerin am Kottbusser Tor in Berlin sucht die Polizei Zeugen des Verkehrsunfalls. Insbesondere wollen die Ermittler wissen, aus welcher Richtung die 63-Jährige kam, als sie am Montagvormittag die Skalitzer Straße in Kreuzberg überquerte. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau war an dem belebten Verkehrsknotenpunkt von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und so schwer verletzt worden, dass sie noch am Unfallort starb.

( dpa )