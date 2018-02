Kriminalität SEK nimmt bewaffneten Mann in Caputh fest

Spezialeinsatzkräfte (SEK) der Polizei haben am Dienstag in Caputh bei Potsdam einen bewaffneten Mann festgenommen. Zeugen hätten ihn öffentlich mit einer Waffe gesehen, teilte die Polizei auf Twitter mit. Nun befindet sich der Mann in Gewahrsam. Bei ihm wurde eine Softairwaffe sichergestellt. Es wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Auch ein Polizeihubschrauber kam bei der Suche nach dem Mann zum Einsatz. Weitere Informationen wollte ein Polizeisprecher auf Anfrage zunächst nicht nennen.

( dpa )