Berliner können per WhatsApp Schmutz in Bahnhöfen melden

Berlin. Nach einem einjährigen Test erweitert die Deutsche Bahn den Schnellreinigungsdienst für ihre Bahnhöfe. Dabei können Reisende mit einer WhatsApp-Nachricht schmutzige Ecken melden, das Reinigungspersonal der Station macht dann so schnell wie möglich sauber.

Wie ein Bahnsprecher am Dienstag sagte, soll das Konzept in den nächsten Wochen am Bahnhof Gesundbrunnen und anderen größeren Stationen in Berlin und Brandenburg eingeführt werden. Der seit 21. Februar 2017 laufende Test im Hauptbahnhof, am Südkreuz und im Ostbahnhof sei positiv verlaufen. Bundesweit will das Unternehmen das Reinigungskonzept bis Ende März in 240 Bahnhöfen einführen.