Kita-Beitragsfreiheit: Gesetzentwurf für Einstieg vorgelegt

Potsdam. Die rot-rote Landesregierung in Brandenburg hat am Dienstag einen Gesetzesentwurf für den Einstieg in die Beitragsfreiheit der Kitas vorgelegt. Vom 1. August an sollen die Eltern im letzten Kita-Jahr kein Geld mehr bezahlen müssen, teilte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) nach einer Kabinettssitzung in Potsdam mit. Die Kosten für das Land liegen bei rund 42 Millionen Euro im Jahr. Kita-Träger sollen künftig pro Kind und Monat eine Pauschale von 115 Euro erhalten. Die Regierung verstehe die Kitas als Bildungseinrichtungen, sagte Ernst. Die Kostenübernahme sei daher gut angelegtes Geld. Das letzte Wort hat der Landtag.

