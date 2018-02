Kinder spielen in einer Kindertagesstätte.

Kindergärten in Berlin Zu wenig Kitaplätze: Eltern klagen jetzt auch in Neukölln

Berlin. Angesichts fehlender Kitaplätze in Berlin und hilfloser Behörden weiten sich die Klagen erboster Eltern aus. Nun ging auch im Bezirk Neukölln die erste Klage einer Familie auf Zuteilung eines geeigneten Platzes für die Kinderbetreuung ein. Das teilte der Neuköllner Jugendstadtrat Falko Liecke am Dienstag mit. Die Eltern strengten vor dem Verwaltungsgericht ein Eilverfahren gegen das Land Berlin an, um ihren ab Ende Februar geltenden Anspruch durchzusetzen. Wann eine Entscheidung fällt, stand noch nicht fest.

Liecke kritisierte wie andere Bezirkspolitiker den Senat, der neue Fertigbau-Kitas angekündigt hatte: "Das Hauptproblem ist nicht der Bau von Gebäuden, sondern die Ausbildung von Fachkräften. Hunderte Plätze können schon deswegen nicht belegt werden, weil das Personal an allen Ecken und Enden fehlt. Ein Grund dafür: die weiterhin schlechte Bezahlung."

Auch die von der SPD durchgesetzte und vom Senat aus SPD, Linker und Grünen beschlossene komplett kostenlose Kinderbetreuung monierte Liecke als großen Fehler. "Die richtige Reihenfolge wäre: Erst genug Kitaplätze mit gut qualifiziertem und bezahltem Personal und dann die Gebührenfreiheit. Die falsche Prioritätensetzung des Senats fällt den Familien und Fachkräften jetzt auf die Füße."

Derzeit gibt es in Berlin 168.000 Kitaplätze. Laut Senat leben aber 220.000 Kinder im Kita-Alter in Berlin. Die Politik kommt mit dem Angebot neuer Plätze nicht hinterher. Besonders in der beliebten Innenstadt gibt es zu wenige von ihnen.

Dramatisch ist es etwa in Friedrichshain-Kreuzberg. Wartelisten quellen über und genervte bis verzweifelte Eltern, die wegen ihrer Arbeit auf Kitaplätze angewiesen sind, spannen Großeltern ein, buchen Tagesmütter oder fahren die Kinder zu entfernt liegenden Betreuungsstätten. Gern verweist der Senat auf nicht belegte Kitaplätze in manchen Gegenden – die aber meist nicht da liegen, wo die Familien mit kleinen Kindern leben.

Der Senat plant insgesamt bis zu 35 neue Kitas aus Fertigteilen mit bis zu 3000 Plätzen. In dieser Legislatur­periode will er 25.000 Plätze schaffen, die Gesamtzahl erhöht sich so auf 193.000. Baubeginn für die ersten "Schnellbau-Kitas" soll im vierten Quartal sein, die ersten sollen im Frühjahr 2019 fertig werden. Elf der zwölf Stadtbezirke profitieren von dem Programm. Zudem machte die Verwaltung den Weg frei für Quereinsteiger.

