Wohnungsmangel treibt Geschäfte im Baugewerbe an

Berlin. Die Berliner Bauwirtschaft profitiert vom Immobilienboom. Die großen Betriebe machten das dritte Jahr in Folge mehr Umsatz: Er erreichte 2017 rund 2,773 Milliarden Euro. Das waren 7,7 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Vor allem der Wohnungsbau trieb die Geschäfte an.

"Wir sehen, dass die Bautätigkeit überall zunimmt. Das betrifft auch Berlin", sagte eine Statistikerin. Mehr Geld machten die Unternehmen auch mit dem Bau von Straßen, weniger Umsatz dagegen mit öffentlichen und geschäftlichen Gebäuden.

Weil viele Menschen in die Hauptstadt ziehen, werden neue Wohnungen gebraucht. Die Bauwirtschaft sammelte vergangenes Jahr zahlreiche neue Aufträge ein, der Wert der Aufträge sank im Vergleich zum Vorjahr allerdings um 5,3 Prozent auf 2,504 Milliarden Euro. Die Statistik erfasst Betriebe mit mindestens 20 Mitarbeitern.

( dpa )