Berlinale: Künstler-Porträt geht ins Bären-Rennen

Berlin. Erneut Hollywood-Glanz bei der Berlinale: Der amerikanische Kultregisseur Gus Van Sant schickt das Künstler-Porträt "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot" ins Bären-Rennen. Joaquin Phoenix spielt den querschnittsgelähmten Cartoonisten John Callahan. Auch der deutsche Schauspieler Udo Kier ist mit dabei.

In der Reihe Berlinale Special stellt Lars Kraume ("Der Staat gegen Fritz Bauer") den DDR-Film "Das schweigende Klassenzimmer" vor. Wegen einer spontanen Schweigeminute gerät darin eine Abiturklasse in die Maschinerie der SED-Diktatur. Der Film beruht auf wahren Ereignissen.

Am Abend wird der amerikanische Schauspieler Willem Dafoe (62, "The Hunter") mit dem Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Dazu läuft eine Hommage mit zehn seiner wichtigsten Filme.

